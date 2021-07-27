【東京奧運】66歲馬術運動員成東奧最老選手　六度參賽不言退：下屆再挑戰

▲ 澳洲66歲馬術運動員Mary Hanna成東奧最老選手。

今屆奧運有超過1.1萬名運動員參賽，最年長的選手為澳洲馬術運動員Mary Hanna，現年66歲，已是第六度參與奧運。她每次參賽都與獎牌無緣，仍醉心馬術，指除非身體撐不下去，否則會繼續挑戰2024年巴黎奧運。

Mary在1996年首次參與奧運，於個人賽取得第24名的成績。隨後她接續參與2000、2004、2012和2016年奧運，今屆是第六次參賽。Mary多年來未能奪獎，但沒想過放棄，明言將挑戰下屆奧運。

我接觸馬術已經有一段長時間，只要我還有能力騎馬，我就會繼續參賽。

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曾暫停受訓照顧受傷女兒

馬術比賽不乏高齡選手，在2012年倫敦奧運，日本馬術運動員法華津寬便以71歲之齡參賽。Mary視法華津寬及澳洲另一位馬術運動員Judy Mackay為偶像，指法華津寬在馬術大師賽表現很好，是她的靈感來源；而Judy也是年紀大的選手，「在馬鞍上總是這麼完美」。

Mary曾受椎間盤突出影響，長期感到背痛，需要做手術，用了半年時間休養。2019年她選擇暫停受訓，回家照顧墮馬受傷的女兒。女兒Gitte Donvig同樣喜愛馬術，在一次意外中墮馬受傷陷入昏迷，幸好經治療後恢復意識，並於2020年重拾騎馬樂趣。重視家庭生活的Mary，每逢參與世界賽之後，都會爭取時間與女兒及孫仔、孫女相聚，共度溫馨愉快的時光。

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責任編輯：王明芳