【5000元消費券】豐澤推消費券優惠產品低至11折　送出100萬元電子優惠券限時激搶【內附連結】

▲ 豐澤的門市及網店亦由8月1日起熱推消費激賞祭至抵狂賞攻略。（豐澤提供）

政府為香港市民發放5千蚊消費劵，成了各大小商戶想盡方法爭奪的肥豬肉，因而透過推出不同的折扣優惠吸引大家消費。豐澤的門市及網店亦由8月1日起熱推消費激賞祭至抵狂賞攻略，逾400件家電及影音產品低至11折發售，更有限時激搶電子優惠券總值$100萬，著數再升級！

豐澤門市及網店於8月1日起將推出精彩激筍400件產品低至11折優惠，產品種類包括煮食電器、廚房電器、家庭電器、健康護理、美容及個人護理、電視娛樂。

更有限時激搶電子優惠券總值$100萬，限時搶10大產品類別電子優惠券，並可於豐澤門市及網店使用。每個產品類別每週名額200個，先到先得，額滿即止，例如美容產品優惠劵$50，可以買該類產品滿$500使用；或相機及鏡頭優惠劵$150，購物同類產品滿$3,000便可使用，每張優惠券可於30天內使用。

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另外，豐澤亦推出相當貼心的購物付款安排，門市及網店不但接受AlipayHK、八達通及Tap&Go拍住賞消費券付款，而且購買一件電器，可聯合數個顧客各自使用消費券付款；客人可使用第1期消費券付訂金，當收妥第2期消費券時，再繳付餘額；使用消費券後，餘額可用信用卡單一簽賬或分期簽賬。

只要簡單登記豐澤購物激賞及夏日激賞後，憑恒生信用卡於豐澤門市可享 額外高達$900Cash Dollars．詳情請向店員查詢。

是次消費激賞祭著數可到豐澤網頁瀏覽。

記者︰梁靜詩