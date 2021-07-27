  • 33°C
香港時間 : 2021727日 (週二) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烹飪教煮】大廚教蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍　一個秘訣處理肉鬆吃出彈牙口感【內附食譜】

休閒消費 17:09 2021/07/27

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

大廚教蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍，夏日胃口大開。

家常菜離不開以豬肉為主材料，天氣熱，如配搭一些香辣調味最開胃口。今次千禧新世界香港酒店中菜桃里高級中菜助理總廚李家鋌，炮製這道蝦米醬黑毛豬鬆炒露筍，同樣材料不多易買到，加上用了大熱的黑毛豬做材料，配合蝦米醬同炒，惹味伴飯一流。

蝦米醬顧名思義主要成份是蝦米，味道甜甜脆脆，且帶點微辣，可作用煎蛋、蒸豆腐、涼拌、炒小菜、拌麵等，是馬來西亞人最愛用的百搭醬料之一。李師傅說 ：「用多了X.O醬，改用此醬效果同樣不會遜色。 」 

另外，他又提到坊間的黑毛豬價錢開始親民，因為多了本地豬農研究繁殖，而且質素不俗。他選用黑毛豬梅頭肉，軟腍之餘兼肥寫適中，並且以人手剁肉鬆為佳。

「當然如沒時間或嫌麻煩的話，用碎肉機也是可以的。但若然想吃到肉鬆的真實口感，用手剁是最好的。」他又提到可先把豬梅頭洗淨抹乾身後，放入雪櫃雪15分鐘，待肉稍為雪到硬身，便會容易地切，跟著切成片、條狀後，再切成粒剁肉鬆。

李師傅還給大家一個實用貼士，原來不是「炒」肉鬆，而是「煎」肉鬆，這樣才會令到肉汁保留兼香口，「許多人都把肉鬆勁炒勁兜，令到肉鬆變得太乾身。而用大火輕煎肉鬆兩面便可。因為最後都會和其他材料一同回鑊再快炒一會，也不怕肉鬆會不熟。」

材料：  
露筍 200克
黑毛豬梅肉 150克
蝦米(浸水後切粒) 20克
蝦米醬 200克
蒜蓉 30克
適量
適量
蠔油   適量
雞蛋  1隻
老抽 少許
老抽 少許
清雞湯 100毫升

做法：

1. 先將露筍去皮切度備用。  

露筍刨皮切段。(郭秀芳攝)

2. 將黑毛豬肉切片後切條狀後，再切粒剁成肉鬆。  

手剁肉粒。(郭秀芳攝)

3.用適量鹽、糖、蠔油調味後，加入蛋及少許生粉醃約15分鐘。

4.把露筍度輕輕拖一拖水撈起備用。

5.煎香醃好的黑毛豬鬆，倒起備用。

肉鬆要慢慢煎香。(郭秀芳攝)

6.爆香蝦米醬、蒜茸及蝦米後，加清雞湯，放入露筍煮至八成熟至爽口。

放肉鬆和露筍粒同炒。(郭秀芳攝)

7.再加入煎好的黑毛豬鬆，以少許老抽添色增味，並用上適量生粉勾芡，即可上碟。

記者：郭秀芳

相關文章

【烹飪教煮】烹飪網紅教蝦醬蒸排骨　公開足料調味令冰鮮肉瞬間提鮮【有片】
18:44 2020/05/22
【烹飪教煮】烹飪網紅教蝦醬蒸排骨　公開足料調味令冰鮮肉瞬間提鮮【有片】
【烹飪教煮】米芝蓮大廚教陳皮煎雞肉　用煲仔上菜焗出陳皮香味【有片】
12:34 2020/07/06
【烹飪教煮】米芝蓮大廚教陳皮煎雞肉　用煲仔上菜焗出陳皮香味【有片】
【烹飪教煮】大廚教櫻花蝦金銀蒜蒸勝瓜　大火蒸6分鐘保持脆口感
16:53 2021/07/20
【烹飪教煮】大廚教櫻花蝦金銀蒜蒸勝瓜　大火蒸6分鐘保持脆口感

你可能感興趣

【烹飪教煮】烹飪網紅教蝦醬蒸排骨　公開足料調味令冰鮮肉瞬間提鮮【有片】
18:44 2020/05/22
【烹飪教煮】烹飪網紅教蝦醬蒸排骨　公開足料調味令冰鮮肉瞬間提鮮【有片】
【烹飪教煮】米芝蓮大廚教陳皮煎雞肉　用煲仔上菜焗出陳皮香味【有片】
12:34 2020/07/06
【烹飪教煮】米芝蓮大廚教陳皮煎雞肉　用煲仔上菜焗出陳皮香味【有片】
【烹飪教煮】大廚教櫻花蝦金銀蒜蒸勝瓜　大火蒸6分鐘保持脆口感
16:53 2021/07/20
【烹飪教煮】大廚教櫻花蝦金銀蒜蒸勝瓜　大火蒸6分鐘保持脆口感
食譜 中式食譜 入廚資訊 豬肉 新世界 中菜 小菜

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】