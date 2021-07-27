【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面

▲ 各位鏡粉及404準備好嗎？

今星期MIRROR跟ERROR將繼續出席不少活動及演出。

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大電視廣告

ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡的匯豐銀行大電視廣告登場，由7月23日起便會在銅鑼灣SOGO TV上播放，各位「404」可把握機會應援。

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生日應援

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝（Frankie）於7月29日生日，除了幕場及燈箱廣告外，更會有6架「Frankie巴士」於7月22日至8月11日在馬路上行走，而「皮皮誕」當日也會有流動廣告車在市面遊走。詳情請按此。

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商場活動：

王子見面會

MOKO 新世紀廣場將於7月31日下午舉行「神秘魔鏡王子見面會」，MIRROR陳卓賢（Ian）將化身成王子與6位幸運的Hellosss近距離見面。

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偶像見面會

Citi Bank將於八月與陳柏宇（Jason）及MIRROR成員邱傲然（Tiger）舉行一個特別企劃，並為新客戶提供10個名額讓幸運兒出席當天的活動並與偶像見面。

同場加映：ERROR x MIRROR訪問