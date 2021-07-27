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【攻擊性武器】翠屏邨14歲男童涉藏有攻擊性武器被捕　家中搜出電槍武士刀等

社會 12:08 2021/07/27

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觀塘翠屏邨一名14歲男童涉藏有攻擊性武器被捕。（曾秋文攝）

觀塘警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查，今早（27日）約7時15分突擊搜查翠屏邨翠楊樓一單位，拘捕一名14歲本地男童涉嫌「藏有攻擊性武器」，並在其單位內檢獲一把蝴蝶刀、一把匕首、四把武士刀、一把電槍、一個鐵蓮花、一支壘球棍及一支伸縮棍。案件交由觀塘警區反三合會行動組第一隊跟進。

被捕男童現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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警方重申，根據香港法例第228章第17條，管有攻擊性武器屬嚴重罪行，任何人管有任何攻擊性武器，意圖將其作非法用途使用，一經定罪，最高刑罰可判處罰款5000元或監禁2年。另外，根據香港法例第217章第4條，管有違禁武器亦屬嚴重罪行，任何人管有違禁武器，一經定罪，最高刑罰可判處罰款1萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。

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記者：曾秋文、郭詩詩

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