【東京奧運】中國女排0比3不敵美國 下戰周四將對俄羅斯
社會 12:15 2021/07/27
東京奧運女子排球今日（27日）繼續分組賽，中國隊於B組次輪以局數0比3不敵美國，下場會在周四對戰俄羅斯奧委會。
國家隊先於第一局打至24比24平時，進入「刁時」，惟以27比29分先輸首局；隨後以22比25分未能爭下第二局，並在第三局以21比25分，總局數0比3不敵美國。
中國女排在上屆里約奧運取得金牌，今屆亦被看好有力衛冕，但前日於B組首輪以0比3敗於土耳其。國家隊接下來在B組會迎戰俄羅斯奧委會、意大利及阿根廷，力爭進入8強，最先會在周四對戰俄羅斯奧委會。
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記者：徐紹軒