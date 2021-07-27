【國安教育】理大一年級本科生必修國安教育　嶺大以講座研討會介紹國家安全

▲ 理大將國安教育設定為理大一年級本科生的必修課題。（經濟日報資料圖片）

國安法實施一年，條文列明港府應當通過學校等開展國家安全教育。浸大昨日表示將國安教育納入必修課程，新學年入學本科生將需完成有關課程才可畢業。（詳情即看：【下一頁】）本報向其餘7間資助大學作出查詢，其中嶺南大學及理工大學回覆指，新學年會推行國安教育。

嶺南大學表示，將在新學年起通過共同核心課程、綜合學習課程和研討會、講座等介紹國家和香港發展，當中包括國家安全議題。

理工大學亦表示，於今年9月份新學年開始，在校內推行國安教育，内容涵蓋保障國家安全的不同議題和相關的法律知識。理大會將國安教育設定為理大一年級本科生的必修課題。

▲ 嶺南大學通過共同核心課程和研討會、講座等介紹國家安全議題。（經濟日報資料圖片）

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴