【國安教育】理大一年級本科生必修國安教育 嶺大以講座研討會介紹國家安全
社會 12:30 2021/07/27
國安法實施一年，條文列明港府應當通過學校等開展國家安全教育。浸大昨日表示將國安教育納入必修課程，新學年入學本科生將需完成有關課程才可畢業。（詳情即看：【下一頁】）本報向其餘7間資助大學作出查詢，其中嶺南大學及理工大學回覆指，新學年會推行國安教育。
嶺南大學表示，將在新學年起通過共同核心課程、綜合學習課程和研討會、講座等介紹國家和香港發展，當中包括國家安全議題。
理工大學亦表示，於今年9月份新學年開始，在校內推行國安教育，内容涵蓋保障國家安全的不同議題和相關的法律知識。理大會將國安教育設定為理大一年級本科生的必修課題。
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記者：黃悅晴