【冷血爸爸】父與女友下毒手拋小姊弟出窗墮斃　媽媽淚控前夫︰一定要判死刑

▲ 內地一對小姊弟墮樓身亡，小姊弟的父親與女友合謀殺害二人。

去年內地一對小姊弟「意外」墮樓身亡，警方調查後卻發現小姊弟的爸爸與女友狠下毒手，合謀殺害二人，男疑兇更曾在事發現場失聲痛哭，意圖營造這只是一場不幸墮樓的意外。案件昨日（26日）開庭審訊，痛失一對子女的媽媽淚控前夫親手殺害兩個孩子，絕不能原諒，並求法院判處他與女友死刑。

綜合內地傳媒報道，去年11月2日於重慶市錦江華府小區，一對2歲半及1歲多的姊弟從住宅15樓墮斃，其後警方拘捕小姊弟的父親張建（化名）及其葉姓女友。去年2月張建因出軌葉女，與小姊弟的媽媽陳美霖離婚，葉女得悉張建育有一對子女後，表明父母不會接受，於是他們開始計劃向兩個孩子下毒手。

▲ 前夫親手殺害自己兩個孩子，陳美霖無法原諒他。（微博圖片）

女友以死迫殺害小姊弟

2歲半的女兒原由陳美霖照顧，1歲多的兒子則在6歲前由張建的母親撫養。去年10月下旬，張建藉詞接女兒回家住，其實是等待下手機會。11月2日，張建趁母親外出，將小姊弟從15樓住所拋出窗外，姊姊當場慘死，弟弟送往醫院搶救不治。

據起訴書顯示，張建與葉女有計劃殺人，並部署了一段時間，最終密謀用墮樓意外的方式殺害兩個孩子。陳美霖從警方得到一些資料，指案發前張建曾與葉女視像通話，葉女用刀割手腕致流血，以死迫張建向小姊弟下手。張建大驚下，抱起兩個孩子拋出窗外。

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媽媽誓為孩子討回公道

張建的姊姊曾發短訊給陳美霖，稱弟弟當時「被愛沖昏頭腦」，事後已感到非常後悔。陳美霖理解他被愛情操控，可是「他親手殺害自己兩個孩子，怎麼去原諒！」她不要一分錢賠償，只求法院有一個公正的判決，判處前夫與葉女死刑，以告慰兩個孩子在天之靈。

事發後半年，陳美霖喪子之痛仍難以釋懷，每周都去孩子的靈位前看看他們，也不時在夢中與孩子相見。她靠著意志才苦撐到今天，因為她要為孩子討回公道，一直等待法院判決的一天。

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責任編輯：王明芳