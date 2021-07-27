【東京奧運】台場東京灣水質疑嚴重受污　奧運三項鐵人選手賽後集體嘔吐

▲ 台場東京灣水質疑受嚴重污染，奧運三項鐵人選手在賽後發生集體嘔吐事件。

東京奧運進行得如火如荼，然而昨日（26日）在東京台場海濱公園舉行的三項鐵人選手賽中，卻驚傳多名選手在完賽後集體嘔吐事件，引起外界高度關注，矛頭直指東京灣水質，疑污染嚴重致運動員嘔吐大作。

昨日男子三項鐵人賽在東京台場海濱公園舉行，賽後不少日本網民在Twitter分享新聞截圖，顯示多名運動員跪地嘔吐，另可見比賽場地一帶水域的水質顏色混濁。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

據《彭博社》報道，東奧組委會2017年曾進行水質檢測，發現該片水域的大腸桿菌超標21倍。而事隔兩年，該場地再舉辦OPEN WATER SWIMMING大會，一名選手更批評「有廁所臭味」。

報道指，東京欠缺完善排水系統，每當遇上極端天氣或暴雨時，污水會從下水道排入東京灣，有台場海濱公園附近居民表示，這股惡臭6年間都未有改善。

而東奧組委會曾努力作出改善，特別設計污水過濾系統，而今次比賽前亦已進行檢測，顯示水質和水溫皆屬標準水平。今次發生運動員集體嘔吐事件後，有運動員在賽後受訪指沒有聞到怪味，亦有說法指，運動員嘔吐是天氣炎熱所致，目前事件原因未明。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣