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【東京奧運】台場東京灣水質疑嚴重受污　奧運三項鐵人選手賽後集體嘔吐

食用安全 12:42 2021/07/27

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台場東京灣水質疑受嚴重污染，奧運三項鐵人選手在賽後發生集體嘔吐事件。

東京奧運進行得如火如荼，然而昨日（26日）在東京台場海濱公園舉行的三項鐵人選手賽中，卻驚傳多名選手在完賽後集體嘔吐事件，引起外界高度關注，矛頭直指東京灣水質，疑污染嚴重致運動員嘔吐大作。

昨日男子三項鐵人賽在東京台場海濱公園舉行，賽後不少日本網民在Twitter分享新聞截圖，顯示多名運動員跪地嘔吐，另可見比賽場地一帶水域的水質顏色混濁。

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據《彭博社》報道，東奧組委會2017年曾進行水質檢測，發現該片水域的大腸桿菌超標21倍。而事隔兩年，該場地再舉辦OPEN WATER SWIMMING大會，一名選手更批評「有廁所臭味」。

報道指，東京欠缺完善排水系統，每當遇上極端天氣或暴雨時，污水會從下水道排入東京灣，有台場海濱公園附近居民表示，這股惡臭6年間都未有改善。

而東奧組委會曾努力作出改善，特別設計污水過濾系統，而今次比賽前亦已進行檢測，顯示水質和水溫皆屬標準水平。今次發生運動員集體嘔吐事件後，有運動員在賽後受訪指沒有聞到怪味，亦有說法指，運動員嘔吐是天氣炎熱所致，目前事件原因未明。

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責任編輯：羅嘉欣

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