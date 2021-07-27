【東京奧運】天氣酷熱濕度高賽場淪「烤爐」　網壇一哥祖高域：是最差比賽經驗

▲ 天氣酷熱濕度高賽場淪「烤爐」，奧運選手苦不堪言要求延至傍晚作賽。

東京奧運賽事正進行得如火如荼，不過酷熱的天氣讓許多在室外進行比賽的選手苦不堪言，有選手更因不敵高溫中暑。網球「一哥」祖高域（Novak Djokovic）在首戰後抱怨天氣太熱，希望將賽事延至傍晚進行。

綜合外媒報道，祖高域於上周六（24日）的首輪比賽直落兩盤6比2擊敗對手，晉級次圈。根據天氣報告，當日溫度高達攝氏34度。他在賽後表示，場地的氣溫和濕度較高，且空氣不流通，熱氣充斥著球場，令他直言感覺多次脫水，「不少選手都說這是最差的比賽經驗」。

祖高域又指，不明白大會為何不把比賽安排在下午3點開始，加上所有球場都有燈光照明設備，故希望大會將比賽時間延後，避開炎熱的時段。而2號種子麥維迪夫亦同樣抱怨天氣太熱，形容是他遇過「最差的環境之一」，認為大會應該更改比賽時間。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在上周五（23日）舉行的射箭賽事中，來自俄羅斯奧委會的女子射箭選手Svetlana Gomboeva在比賽期間中暑，一度暈倒，其後被送進醫院。

據日本媒體報道，國際網球總會與東京奧組委商議後，宣佈大會同意更改酷熱天氣下比賽安排，單人比賽下，如環境氣溫達一定程度，且有選手提出要求時，賽事可在第2至3盤之間暫停10分鐘休息。而休息期間選手可以飲食或淋浴，但不可以接受治療、使用電子器材或接受教練指示，不過此安排僅適用於單打賽事。

同場加映：運動員不可亂服止痛藥或感冒藥 中大骨科教授拆解「禁藥」陷阱

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣