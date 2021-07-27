【兒童肥胖】高蛋白成分奶粉易令兒童致胖　醫生：小孩急促增磅添心臟病風險

▲ 兒科專科醫生梁寶兒指出，兒童肥胖不僅增加心臟病風險，在心理上，若自小被人叫「肥仔」、「肥妹」，也可能造成自我形象低落。

大部分人眼中，小朋友要長得肥肥白白才算是好，代表營養充足。當小孩身形偏瘦，長輩便總是不斷催促他們多吃。肥瘦議題在現今社會的爭議性從未消減，甚至足以影響孩子心理成長和日後健康。以下由兒科專科醫生梁寶兒分別講解青少年的過重和厭食問題，助家長和社會大眾釐清飲食失調的謬誤。

「其實肥胖是世界排行第5的死亡原因。有研究顯示，糖尿病有44%與肥胖有關，心臟科的疾病如動脈閉塞等，亦有逾20%和肥胖有關。但吊詭的是，同時亦有很多人在捱餓，甚至餓死。」事實是過肥抑或過瘦，同樣有問題。梁醫生強調：「所以並不是要鼓吹全部人都要一起減肥，因為不是人人都需要。例如有些患有厭食症的人，他們本身並不肥，但當整個社會不斷宣傳大家要避開高鹽、高油、高脂肪的食物，便容易讓人感到困擾，變相令某些不需要減肥的人限制了自己的飲食。」

▲ 小朋友的過重問題可大可小，家長應多留意孩子的體重上升幅度。

最早5歲有過重迹象

單一化的飲食建議不能硬套在所有人身上，但從小預防過重，卻是維持健康體重最可行的方法。梁醫生指，有研究顯示，小朋友最早在5歲便會出現過重迹象。

全世界的兒童醫院都積極推動，教導家長注意不要讓小朋友過分吸收營養。因為減肥真的不容易，所以從小注意是應該的。不少專科學會亦會提出實際建議，如注意不要讓小朋友吸收過多的蛋白質、不要選用太高蛋白成分的奶粉、盡量以母乳餵哺等。

對於肥瘦標準，一般人會以BMI（身高體重指數）作參考。梁醫生認為指BMI以外，亦可以參考「Weight for Height」，同樣是以身高、體重比例來作衡量指標。

其實，最重要是家長應多加留意小朋友的體重上升趨勢。因為不少研究指出，若太早出現體重上升過快，對日後的心臟健康會有影響。

他補充，成年人一般會以是否有「三高」來判斷患心臟病的風險，小朋友的話，就是以有沒有出現體重上升太快來判斷。

▲ 醫生建議家長勿以糖果獎勵孩子，增加體重之餘亦會引致蛀牙。

3成厭食症患者曾有肥胖問題

厭食症表面看來是過重的另一極端，但原來兩者卻是息息相關。

其實有四分一，甚至三分一患厭食症的人，曾經有肥胖問題。

梁醫生指，曾有部分厭食症病人因小時候肥胖，被家人、長輩以「肥仔」、「肥妹」標籤，因而自我形象低落，甚至否定自己。

他們對肥有不正常的恐懼，並開始以極端的方法去減肥。而且當他們瘦下來時，身邊的人會報以稱讚，就會令情況不斷惡化，不能停止。

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社會對美醜的定義離不開體形肥瘦，加上大眾對肥胖向來有不少負面標籤。「例如肥人就一定大汗、一定不衞生、不整潔，甚至會認為身材肥胖就是自我控制能力不足等。」這些長久以來的偏見，都是人們，尤其青少年患上厭食症的壓力因素之一。醫生說此情況必須正視，既因厭食症治療難度高，更因其為精神疾病中死亡率最高的病類。

預防當然勝過治療，病亦應向淺中醫。醫生建議家長平日多留意子女，如他們在吃飯時的情緒特別強烈，會發很大脾氣。「很多時父母或旁人不理解，會勸說：『好簡單呀，你食一啖啦！』但其實對他們來說食物已經不只是食物，是令他們產生恐懼的東西，就像火。」

曾有家長反映孩子明明很喜歡下廚，沒發現他們竟患上厭食症。「喜歡下廚不代表沒有事，其實不少病人都很喜歡下廚，但他們煮完後自己不會吃，而是讓家人、朋友吃。」

記者：王嵐