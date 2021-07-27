【東奧奪金】劍神張家朗家有4貓1雪貂　金牌貓奴視霸氣美短如大佬

▲ 劍神張家朗是貓奴，最喜歡霸氣美短Zimba。

張家朗在東京奧運會男子花劍個人賽奪得金牌，是香港史上第二面奧運金牌，有網民發現劍神的背後有位另類教練加強培訓，此位教練是2歲多的美國短毛貓Zimba，張家朗不時在社交平台分享貓主子Zimba的日常，見他是位稱職的貓奴。

家有4貓1雪貂

24歲的張家朗是家中的幼子，有一位姊姊。姊姊主力照顧寵物，包括4貓1雪貂，當中有3隻美國短毛貓、1隻布偶貓及1隻雪貂，她為寵物們開設予IG「fluffybearx」及facebook專頁「Fluffy and Cats」。5隻寵物之中，張家朗尤其偏心美短Zimba，特意在IG設有「限時動態」專門集合了Zimba的日常相片及影片。

▲ 劍神張家朗有位霸氣主子。（cheungkalonggggg IG）

Zimba的品種的美國短毛貓，美短身上有明顯虎斑紋，個性很活潑好動，Zimba一身銀虎斑紋白非常靚仔，更不時展示霸氣神情。

▲ 主子最愛睡在張家朗大腿。（cheungkalonggggg IG）

劍神是稱職貓奴

張家朗像被Zimba選中，牠尤其愛黏著家朗，見貓主子會趴在劍神的大髀上休息，又會跳上床搶先睡覺，更會用肉球擋著平板電腦引奴才注意，張家朗似乎無晒符︰

當埋我大髀係你張床。一齊瞓唔係郮我個位喎大佬！等食嘢又咁乖，頭先YouTube都唔俾我睇。

▲ 仲會搶霸床。（cheungkalonggggg IG）

Zimba貓仔細細，在8月將3歲，但在張家朗心目中，地位高高在上。家朗在IG時尊稱Zimba為「大佬」，用零食醬醬氹主子歡心及向大家祝賀都展示貓王的地位。張家朗在IG曾說「我大佬扭計唔食嘢，淨係食零食」、「人日快樂，我大佬同大家講嘅」、「搞咩啊大佬」等，果然是稱職的奴才。

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網民︰主子教導有方

有貓奴在網上facebok群組「天下貓貓一樣貓群組」一齊齊討論奧運金牌也是貓奴，假想及討論「每個成功男人背後都有一個貓神」，指出張家朗劍擊如此厲害，是主子教導有方，「佢應該平時有喺屋企同主子過番幾招練習反應」、「避開主子嘅直線抽擊」、「佢一定係同主子玩𢭃貓棒玩得多 所以拎冠軍」。此外，有網民留意到張家朗手臂一條抓痕都沒有， 聯想到他反應快已超越猫拳的速度，大讚深得主子的真傳。

▲ 張家朗家姐為寵物開設了IG及faecbook專頁，大家快follow。（fluffybearx IG）

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責任編輯：王明芳