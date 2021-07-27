  • 33°C
香港時間 : 2021727日 (週二) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者悲歌】深水埗七旬婆婆堅持日日擺地攤　日曬雨淋最多賺幾十蚊難生活

健康 15:55 2021/07/27

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

七旬婆婆每天在深水埗擺地攤，最多只賺數十元。

安享晚年並非必然，本港仍有不少基層長者為一日三餐打拼，每天掙扎求存。社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，近日他們遇到一位七旬婆婆領取免費飯，並分享其辛酸經歷。因生活開支昂貴，婆婆每天靠擺地攤賺取生計，惟最多只賺數十元，她稱「搵得一蚊得一蚊」。

「銀杏館」昨日在其facebook專頁發文表示，有天在深水埗遇到70多歲紅婆婆（化名），當時她忙著整理手推車上的雜物，而這些雜物正是她用來擺地攤的貨物。然而，擺地攤收入極微薄。紅婆婆坦言，每天日曬雨淋，望天打卦，也只能賺取數十元。若幸運地遇上善心人，收入才有可能超過一百塊；若不幸運，則零收入。

70多歲紅婆婆（化名）每天在深水埗擺地攤。（圖片：「銀杏館」facebook ）

從相片可見，滿頭銀髮的紅婆婆揹著斜背包，手推車上載滿多個紅白藍袋。當被問到每天這樣擺賣「不覺累嗎？」婆婆感慨地應道：

呢個年紀仲可以去邊度搵錢？依家生活開支樣樣貴，唯有搵方法搵得一蚊得一蚊。

生活逼人，即使年紀老邁，紅婆婆仍需靠自己雙手賺錢過活。眼見此情此景，「銀杏館」職員不禁慨嘆：

數十塊錢，對許多人只是微不足道，或連一餐飯也未夠用，但對於活在貧窮的基層來說，卻要花光力氣才能換來這回報。

同場加映：【TOPick健康】兒子患罕見病被指活不過30歲　父母自責願花一切為子圓心願：是我欠了他

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【基層悲歌】於西九龍中心美食廣場撿二手飯果腹　83歲婆婆嘆：肚餓起上嚟無辦法
11:37 2021/03/20
【基層悲歌】於西九龍中心美食廣場撿二手飯果腹　83歲婆婆嘆：肚餓起上嚟無辦法
【尊嚴活下去】拾荒婆婆住板間房每天取免費飯　社企助婆婆寄賣手作發揮潛能有尊嚴生活
12:14 2020/11/30
【尊嚴活下去】拾荒婆婆住板間房每天取免費飯　社企助婆婆寄賣手作發揮潛能有尊嚴生活
【基層悲歌】社企中秋派免費飯送大蝦冬菇　婆婆珍而重之：飯盒分三餐食
12:09 2020/10/02
【基層悲歌】社企中秋派免費飯送大蝦冬菇　婆婆珍而重之：飯盒分三餐食

你可能感興趣

【基層悲歌】於西九龍中心美食廣場撿二手飯果腹　83歲婆婆嘆：肚餓起上嚟無辦法
11:37 2021/03/20
【基層悲歌】於西九龍中心美食廣場撿二手飯果腹　83歲婆婆嘆：肚餓起上嚟無辦法
【尊嚴活下去】拾荒婆婆住板間房每天取免費飯　社企助婆婆寄賣手作發揮潛能有尊嚴生活
12:14 2020/11/30
【尊嚴活下去】拾荒婆婆住板間房每天取免費飯　社企助婆婆寄賣手作發揮潛能有尊嚴生活
【基層悲歌】社企中秋派免費飯送大蝦冬菇　婆婆珍而重之：飯盒分三餐食
12:09 2020/10/02
【基層悲歌】社企中秋派免費飯送大蝦冬菇　婆婆珍而重之：飯盒分三餐食
弱勢社群 深水埗 社企 網絡熱話

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】