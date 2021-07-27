【長者悲歌】深水埗七旬婆婆堅持日日擺地攤　日曬雨淋最多賺幾十蚊難生活

▲ 七旬婆婆每天在深水埗擺地攤，最多只賺數十元。

安享晚年並非必然，本港仍有不少基層長者為一日三餐打拼，每天掙扎求存。社企「銀杏館」定期免費派飯給有需要人士，近日他們遇到一位七旬婆婆領取免費飯，並分享其辛酸經歷。因生活開支昂貴，婆婆每天靠擺地攤賺取生計，惟最多只賺數十元，她稱「搵得一蚊得一蚊」。

「銀杏館」昨日在其facebook專頁發文表示，有天在深水埗遇到70多歲紅婆婆（化名），當時她忙著整理手推車上的雜物，而這些雜物正是她用來擺地攤的貨物。然而，擺地攤收入極微薄。紅婆婆坦言，每天日曬雨淋，望天打卦，也只能賺取數十元。若幸運地遇上善心人，收入才有可能超過一百塊；若不幸運，則零收入。

▲ 70多歲紅婆婆（化名）每天在深水埗擺地攤。（圖片：「銀杏館」facebook ）

從相片可見，滿頭銀髮的紅婆婆揹著斜背包，手推車上載滿多個紅白藍袋。當被問到每天這樣擺賣「不覺累嗎？」婆婆感慨地應道：

呢個年紀仲可以去邊度搵錢？依家生活開支樣樣貴，唯有搵方法搵得一蚊得一蚊。

生活逼人，即使年紀老邁，紅婆婆仍需靠自己雙手賺錢過活。眼見此情此景，「銀杏館」職員不禁慨嘆：

數十塊錢，對許多人只是微不足道，或連一餐飯也未夠用，但對於活在貧窮的基層來說，卻要花光力氣才能換來這回報。

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責任編輯：羅嘉欣