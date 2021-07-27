【港隊加油】港隊女子重劍團體賽未能晉級　江旻憓：中國隊好成熟要好好向她們學習

▲ （國際劍擊總會Facebook）

張家朗昨日（26日）在男子花劍奪得金牌，港隊今日（27日）則有女子重劍隊參加團體戰，在首輪8強賽面對世界排名第一的中國隊，惟以32:44落敗無緣晉級。

江旻憓在賽後接受訪問時表示，感覺到中國隊好成熟，打團體賽時好清晰戰術及每人要做甚麼，認為要好好同她們學習。問到覺得港隊有甚麼不足，她說「開局可以再放啲，自己有啲緊，要再勇敢啲。」她又稱自己有絕招練得不好，比賽時有失誤，回去要繼續練習。

連翊希則忍不住淚水飲泣，坦言不滿意自己表現，「被人針對得好犀利，對自己好失望，會返去努力針對練習。」她稱希望自己還有進步空間，多謝大家支持。

而佘繕妡亦感謝港人對於劍擊隊的支持。

至於問到對張家朗奪金的感覺，江旻憓稱好興奮見到張家朗取得金牌，「對佢好有信心，知道佢一定得」，並感謝市民對劍擊運動員的支持和鼓勵，希望市民更多做運動，「多啲玩劍擊！」

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記者：徐紹軒