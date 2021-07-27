【東京奧運】阿根廷擊劍女神落敗後的驚喜　相戀17年教練直播求婚抱美人歸

▲ 阿根廷擊劍女神落敗後，教練男友直播中求婚！

東京奧運出現一幕又一幕感人故事！日前阿根庭擊劍女神Perez Maurice雖然在比賽中落敗，但賽後迎來驚喜，獲教練男友於電視直播前單膝跪地求婚！原來教練男友早於11年前法國巴黎世錦賽時已求婚一次，但當時被拒，終於堅持多年成功抱得美人歸！

現年36歲的阿根庭三届奧運元老級女劍手Perez Maurice，於26日代表阿根廷出戰女子個人佩劍32強賽事，惟以12比15不敵匈牙利Anna Marton，無緣晉級16強。

但Maurice想不到嚐到戰敗之苦後，迎來的卻是人生的甜蜜驚喜！當Maurice在接受電視台的直播訪問時，她交往17年的教練男友Lucas Guillermo Saucedo突然悄悄地出現在她身後，手持寫有西班牙文「嫁給我」的紙條，單膝跪地突擊求婚！

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此時記者叫Maurice轉身，Maurice嚇一跳更忍不住開心尖叫，即時答應男友的求婚，並在鏡頭前深情擁吻。事後Maurice笑言當時腦袋一片空白：

記者們叫我轉身，我當時想『天呀！』

原來在2010年時法國巴黎世錦賽時，Saucedo也曾經向Maurice求婚，但當時Maurice以「年紀尚輕，還不想定下來」為由拒絕。事隔11年再求婚，Saucedo坦言事前未有計劃太多，在當日上午才決定要求婚。他向一名奧運義工借來一張紙，而這名義工起初拒絕，後來Saucedo用一枚奧運胸章才成功交換一張紙。

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Saucedo稱：

當她輸掉比賽非常難過時，我想也許求婚可以改變心情。如果她贏了，或許我就不會求婚！

Maurice稱形容二人是很好的拍檔，雖然會吵架，但一直都視對方為終身伴侶：

我們是很好的合作夥伴，我們一直過得很開心，雖然會小吵架，但非常享受擁有彼此的時光。我們深愛對方，想共度一生！

基於奧運的防疫要求，二人目前要留在選手村，他們計劃回到家鄉布宜諾斯艾利斯後再計劃婚禮及慶祝。

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責任編輯：王明芳