【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線　吳君如提醒女兒：人生總有遺憾

▲ 吳君如與梁仲恆合演《媽媽的神奇小子》。

改編自殘奧金牌得主蘇樺偉真人真事的電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如任監製兼飾演蘇樺偉媽媽，為演好「蘇媽」一角，君如曾跟蘇媽會面：「我並非模仿蘇媽的神情，是以其人生經歷來演繹角色。」

蘇媽苦盡甘來的人生，令吳君如有所啟法，從而教導女兒明白每人有其命運：「人生有高有低才好玩，當中總有不如意事，亦不需太悲觀。」

至於戲中飾演「成年版」蘇樺偉的梁仲恆，由舞台劇界踩過影圈，可是面對近年電影圈正值低迷之時，他不擔心輸在起跑線：「遇到這機會，已相對其他人幸運，不會去抱怨或強求。」

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▲ 吳君如跟梁仲恆齊齊接受訪問。（林宇翔攝）

千挑萬選男主角

《媽媽的神奇小子》以蘇樺偉及其母親的奮鬥故事作為主線，講述蘇樺偉自細患上黃疸病以致腦部受損，雖然弱聽兼四肢痙攣，不過蘇氏母子未有放棄，蘇母一手帶大偉仔，電影將他倆的奮鬥經歷呈現眼前，集溫馨、催淚及正能量的元素。

吳君如受訪TOPick專訪透露，導演尹志文數年前想將蘇樺偉奮鬥故事拍成電影，之後邀得古天樂任投資者，古仔遂找來君如任監製兼主演。

但君如不諱言在選角方面頗困難：「依據我多年拍戲經驗，要找個合適演員演真人真事，加上是殘障角色，可說難上加難，我們經過很多次試鏡及海選也不合心水。直至導演介紹阿炳（梁仲恆）給我認識，說他很像蘇樺偉，之後著他試鏡。」

▲ 電影以蘇樺偉母子奮鬥經歷作主線。（劇照）

梁仲恆憶述試鏡過程：「某夜他們安排我出外拍攝一條Demo，而我扮演蘇樺偉接受訪問和跑步。」君如看過後Demo後，驚覺梁仲恆跟蘇樺偉很神似，角色可說非他莫屬。

不過她也直言選角上，很多人有不同意見：「某些人認為要找大明星演，最好找個好靚仔的，可吸納不同層面觀眾，但我堅持這電影改篇真人真事，未必要由大明星去演，在選角上跟導致有很多爭論，純粹挑選蘇樺偉的隊友，我也有很多問號，幸最終結合到這班底。」

▲ （林宇翔攝）

冥冥中似有主宰

有看過《媽媽的神奇小子》的觀眾都讚梁仲恆在片中的表現十分出色，原來他與蘇樺偉於同一屋邨長大，早已種下緣份：「當接演這角色後，我相約他出來一起跑步和傾偈，大家喜歡同一種足球game，會一起打機聯繫感情。我亦會留意其日常對答和言行舉止，從中偷師。」

除模仿蘇樺偉的說話神態和跑姿外，梁仲恆花半年時間練跑，由內至外為角色作準備：「年幼時愛游水，長大後愛打籃球，但由細至大從沒接觸田徑運動，所以是一大挑戰。那半年內，我練習跑步、形體及說話聲線，當做好功課後就可進入角色內心，了解下這段母子情，開機拍攝時就更有信心。」

▲ （劇照）

深入了解蘇媽心態

至於君如，開拍前也相約蘇媽見面，了解這位偉大母親如何養育有殘障的兒子：「她的人生都幾艱苦，但蘇媽有種堅韌和樂觀，性格幾爽直。」

不過二人最見面時，君如感到不好意思：「因為想了解她的內心世界，是較私隱，蘇媽亦感覺到，我便說若不進入你的世界，難以靠表面去演角色，於是她叫不用怕，甚麼也可問，這令我感安心。」

但君如並非要「扮」蘇媽，而是詮釋一個角逐：「都是一般的媽媽日常，但是她比一般媽媽辛苦一萬倍，從交談中我抓緊她覺得最不開心的事情，然後記在心裡，演繹時我並非模仿蘇媽的神情，是以其人生經歷來演角色。」

所以她在片中演繹了幾個階段的蘇媽：「她生了小孩才發現他是殘障，她人生已夠坎坷，為何要給她一個大打？我問蘇媽點捱過去？她說自己也不知，但捱捱下又可以，可能是上天安排。」

▲ 拍攝前，吳君如曾跟蘇樺偉媽咪見面。（取自instagram）

人生總有遺憾

另外，君如亦花心思設計角色，戲內其中一幕戲講述蘇樺偉獲頒十大傑青，在場見證的蘇媽偷偷塗唇膏。君如解釋為何片中有此設計：「觀察到蘇媽不愛化妝，但她很著緊塗唇膏，所以我設計了這場戲，只因蘇媽開始覺得要扮靚，覺得人生有一些安樂日子，想自己靚一點，不是那麼慘。」

從蘇媽身上，君如亦有所啟發：「我常跟女兒說人生總有些遺憾，雖然現在跟妳說蘇媽有多慘，但每個人也有其命運，我們拍這套電影並非要說教，只想令人明白人生就如一條起跑線，跑400米期間會如蘇樺偉一樣突然落後，之後又可追上來，這就是人生。」

豁達的君如說：「人生最好玩就是這樣，有起有跌，有安樂亦有不安，縱然你生活多如意，但要準備面對不如意之時，亦不需太悲觀。」

▲ 吳君如跟女兒陳是知。（取自instagram）

君如大讚梁仲恆

戲中吳君如與梁仲恆演繹的母子情細膩動容，由於後者是舞台劇演員出身，君如坦言起初頗擔心：「舞台劇跟電影有莫大分別，舞台劇演繹方式是要『拋』出去，讓最尾一排觀眾也看到肢體語言及情緒。但電影螢幕很大，稍為誇少少已很明顥。在我的電影世界裡，最重要是自然，當跟阿炳合作時就完全撇除這擔心。」

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▲ （林宇翔攝）

結果二人首次合作已充滿有火花，君如更讚梁仲恆是難得的好對手：「在片場裡我們很平靜，沒有嘻嘻哈哈，各自進入狀態，事前亦沒告知對方如何演繹，但當撞在一起火花便出來，這是另一種Magical。」

她進一步解釋：「就如你演了多年戲，遇上一個對手令你感覺『正呀，今晚場戲正呀！』可能很難才遇上一個，我跟他的默契是來自大家進入角色，演起來便沒有包袱。」

在旁的梁仲恆大表認同：「當兩位演員做足功課時，其實不需討論太多，埋位一刻大家自然而然跟著劇本走，今次跟君如合作好舒服。」

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可是現在電影圈正值低迷之時，梁仲恆於這時入行，似乎「輸在起跑線」，他卻說：「輸了就是輸了，但幸運地我遇到這個好角色，還有甚麼好埋怨呢？而我是一位有天份的演員。其實疫情下不少同行錯失了好多演出機會，甚至乎轉行，相比之下我已經很好彩，不會再去強求。」

君如認為只要製作人真心地拍出好作品，大眾自會感覺到是真情抑或假意：「他們這一代相比我們那年代是辛苦一點，因為機會較少，但只要努力大家，一定會被見到。」

Makeup: Midco Chu

Hair: Seiko Sin@Hair Culture

記者：游艾維