【東京奧運】敘利亞兄弟逃離戰火定居德國　出戰東奧開幕禮上一個擁抱感動萬人

敘利亞內戰令很多民眾被逼逃離家園，當中包括運動員兄弟Mohamad Maso和Alaa Maso。雖然他們目前一同定居德國，但分別代表母國敘利亞和難民隊出戰東京奧運。兩兄弟一張於奧運開幕禮擁抱的照片，早前被誤傳成「因內戰被逼分離，於奧運重逢的兄弟」而引起熱議，其後相關人士澄清純屬誤會。

▲ 兄弟二人於東奧開幕禮擁抱的照片早前在網上被瘋傳。（IG圖片）

據《法新社》報道，兩兄弟擁抱的照片早前在社交平台被瘋傳，有人稱兩人因為敘利亞內戰而分隔多年，最終在奧運相遇，令人感動。但其後敘利亞體育協會澄清，事件純粹誤會。實際上，兩兄弟現時定居德國，並於早前一同抵達東京參加奧運。

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兩兄弟於2015年離開敘利亞

據報，Mohamad和Alaa自小受到父親的體育栽培。不過自從敘利亞爆發內戰，兩兄弟的訓練不停受到中斷，生命甚至受到威脅，Mohamad和Alaa在2015年離開家人，輾轉前往德國居住並繼續發展。在今屆奧運中，28歲的哥哥Mohamad，代表母國敘利亞出戰三項鐵人，而21歲的弟弟Alaa，則代表難民隊出戰游泳項目。

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對於弟弟Alaa選擇代表難民隊出戰奧運，他在接受訪問時指屬個人決定，並無被敘利亞拒絕代表資格。他表示，游泳能夠幫助自己面對母國的衝突和戰火，

多得這項運動，我才可以從訓練中擺脫很多消極情緒，並重拾信念。因為我越努力訓練就會變得越好，這就是我一直努力建立自己生活的基礎──保持積極、具創意的態度，以及健康。

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責任編輯：王明芳