【東京奧運】27歲「港羽一哥」男拔畢業　伍家朗從學界王者踏上奧運路︰成功非不可能

▲ 港羽一哥伍家朗讀男拔時已稱霸學界賽事，如今已成為奧運選手。

港隊羽毛球一哥伍家朗於東京奧運首場比賽中，穿著沒有印上區旗的球衣釀成風波，伍家朗在社交平台發文解釋，獲得網民全面力撐。見慣風浪的伍家朗自讀書時期已捱過重重困難，才能走上今天的奧運路，還望港人留意自己的比賽表現。

現年27歲的伍家朗生於小康之家，爸爸是一名牙醫，媽媽做秘書，另有一名小4年的弟弟，一家四口在九龍塘生活。由於爸爸熱愛羽毛球，故在家朗5歲起每逢週末，都帶他去彩虹道體育館打波。

▲ 伍家朗第二次代表港隊出戰奧運。（伍家朗IG圖片）

從乒乓球轉跑道

不過，伍家朗年幼時較喜歡打乒乓球，讀名校保良局陳守仁小學的他，小三已是乒乓球校隊。有次家朗打完學界賽後，走到旁邊的羽毛球場看同學作賽，發覺刺激好多，燃起他對羽毛球的熱情「轉跑道」。極具天分的他，很快便加入羽毛球港隊青年軍，並出戰多個學界比賽。

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由於球技出色，獲傳統名校拔萃男書院取錄，但他的戰友大多入讀喇沙書院，令他一度想轉讀喇沙。2006年他升讀男拔中一，同時獲選到香港體育學院接受訓，教練認為他有能力打到世界水平，故在他中三時游說其轉做全職運動員，但遭父母反對，認為最少要讀完中六，畢業後任由他選擇前路。

▲ 伍家朗為「球衣事件」解畫。（伍家朗IG圖片）

中學每周練足6日波

伍家朗的男拔生涯非常辛苦，身兼校隊和港隊青年軍的他，每日的生活只有讀書和訓練，一至五放學要趕到體院受訓，星期六則全日練習。他一直渴望做全職羽毛球運動員，令他堅持意志力向目標進發。

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有「學界王者」之稱的伍家朗，多年來協助男拔稱霸「九龍區D1中學校際羽毛球團體賽」，並在「全港學界精英羽毛球比賽」先後奪得單打及雙打冠軍，之後更連續兩年成為雙料冠軍，為其學界生涯畫上完美句號。他曾表示很享受學界賽，因家長及同學都會到場打氣，令氣氛高漲。

DSE獲17分 轉全職羽球手

伍家朗最後讀到中六畢業，DSE文憑試考獲17分，JUPAS聯招首選港大BBA，最終落空，但他說過即使獲取錄，他一樣會放棄學位轉做全職運動員。

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他感謝父母支持他做運動員，尤其初轉全職打成人賽時經常落敗，自信心嚴重受挫，一度質疑自己「行錯路」，是否應該去讀大學。幸好得到父母、教練及身邊人的支持，助他重拾自信繼續上路。他曾接受TOPick訪問時鼓勵年輕球員：

香港羽毛球正追近世界水平，成功並非不可能。

近年伍家朗愈戰愈勇，2016年他首戰奧運16強止步，今年他再度出戰奧運，以8號種子身分出戰男單賽事。

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責任編輯︰林綺玲