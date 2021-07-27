【上訴駁回】大埔九巴車禍19死車長囚14年　就終身停牌令上訴被駁回

▲ 2018年2月大埔公路發生九巴翻側致命車禍，釀成19死67傷。（經濟日報資料圖片）

2018年2月大埔公路發生九巴翻側致命車禍，釀成19死67傷，肇事九巴司機事後承認誤殺和危駕引致他人身體受嚴重傷害共38項控罪，被判囚14年及終身停牌。司機今（27日）不服停牌令期間過長而向上訴庭提出上訴，法官聽罷陳詞後，決定駁回上訴。

涉案上訴人陳浩明（33歲）今於上訴庭自行陳詞指，他自2006年考獲車牌後，只有一次不小心駕駛紀錄，因此他並非慣性違反交通規例的人，而14年的刑期亦足以對他構成阻嚇性，原審法官再施加終身停牌令屬過重。而且他於案發時是受亞氏保加症問題影響，只是一時判斷錯誤。

律政司一方則回應指，本案案情非常嚴重，被告在九巴翻側前亦長時間危險駕駛巴士，不理會乘客的警告，更以此駕駛態度來嚇怕乘客，最終引致車上所有乘客均受到不同程度的損傷，其中19人更喪失生命。而被告聲稱自己受亞氏保加症影響，卻未能提供證據。律政司一方又指停牌令屬前瞻性的判刑，因為被告有機會重犯。

法官經考慮後，指出14年刑期並不過重，至於終身停牌令，法官則認為原審法官的判刑是反映了上訴人的罪責和對道路使用者構成的風險，即使上訴人受亞氏保加症影響，但上訴人仍是長時間地刻意使乘客受驚，即使乘客及巴士黑盒發出警告，上訴人仍繼續高速駕駛巴士。法官相信公眾亦無法接受同類事件再發生，因此上訴庭拒絕撤回有關停牌令，並駁回上訴。

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記者：楊詠渝