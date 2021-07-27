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【東京奧運】林作出10萬挑機193劍神張家朗　抽水言論惹不滿：人地高你成個頭

娛樂 15:04 2021/07/27

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林作抽水向張家朗挑機。

「193劍神」張家朗為香港奪下回歸後第一面奧運金牌，全城港人同賀。一向抽水不甘後人的林作，昨晚（26日）旋即向張家朗挑機，表示在9月與鍾培生打畢拳賽後便會學劍擊，半年後再與張家朗一決高下。

張家朗為香港摘下第2面奧運金牌。（Instagram圖片）

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林作挑機張家朗

林作在社交平台發文抽水，指會出10萬與張家朗比賽劍擊：「本人正式宣布，將會在九月打贏終賠生後，轉學劍擊。並於明年三月，又學半年的情況下，於劍道上迎戰張家朗，必定會比起打終賠生條契弟更加令香港人振奮人心。由於收到風佢今晚攞金牌獲得嘉許獎金500萬加林大輝現金獎250萬，都應該唔缺錢，我決定意思意思，出10萬元出場費俾佢同我揮劍一場。等佢日本歸來，我同佢傾傾。」

林作與鍾培生的百萬擂台戰，早前落實於今年9月中舉行，二人現時積極備戰操練，並自提出比賽以來已受市民關注，花生指數極高。而林作的拳賽未打又再向奧運金牌挑機，網民對此就有不同反應。

林作將於9月與鍾培生打拳賽。（Instagram圖片）

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網民反應兩極

有網民笑指二人身高難以對決：「阿生 你有冇諗過人地高你成個頭」，亦有人指場比賽未打會先輸：「你打贏鐘生我覺得有機 但冇人想睇你打場輸硬既比賽 開個節目睇你地傾計 講香港仲好」、「你同人哋比唔到」。

此外，亦有網民指林作應尊重香港運動員，不應抽水到極致。另亦有人支持林作指他只是在邀對方打友誼賽，語氣上亦無不尊重之意。

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同場加映：江旻憓專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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