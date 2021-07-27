【抽脂身亡】拉丁舞女導師抽脂亡案續審　接待員供稱手術期間死者口齒不清說話

▲ 案發時任職接待員的鄭凱琪。（資料圖片）

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生否認誤殺罪，案件今（27日）於高等法院續審。於手術室內協助被告進行抽脂療程的接待員供稱，死者於整個手術過程中，曾口齒不清地說話及手腳郁動，她曾問及被告是否繼續手術，被告指死者已麻醉，可以繼續手術。

案發時於涉案美容中心重生植髮中心任職接待員的鄭凱琪今接受辯方盤問，她指在涉事中心工作前，曾任職兒科診所助理。辯方問她會怎樣形容她案發時的角色，鄭指「我唔知點形容，因為第一次入去」。

▲ 涉案被告關孝孜（38歲）。（資料圖片）

鄭又指，死者李嘉瑩（32歲）在手術整個過程，都有口齒不清地說話及手腳郁動。鄭供稱曾詢問被告關孝孜（38歲），死者有說話，是否可以繼續做手術，被告則表示死者已經麻醉，可以做手術。

辯方向鄭播放手術室內的閉路電視片段，當中有人表示，「唔好郁呀，郁就做唔到㗎喇」，鄭確認該句說話來自被告。鄭及後說「放鬆，放鬆，放鬆」，她指死者未必能聽到，但她自然反應說了出來。

鄭續指，完成抽脂手術後，她的同事曾一同離開手術室到洗手間，並吩咐她「耐唔耐要拍一拍李小姐，拍醒佢」，她應要求照做。鄭曾獨留在手術室7分鐘，她坦然只剩她一人，有點驚慌，曾以手指放在死者的鼻孔外，以確定她有呼吸。鄭指曾詢問同事，死者會何時會醒過來，但同事只回答其麻醉藥未過，同事及後再度檢查死者後致電被告。

涉案被告關孝孜（38歲）被控1項誤殺罪，控罪指被告於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓重生植髮中心，因嚴重疏忽而非法殺死死者李嘉瑩（32歲）。

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記者：陳卓欣