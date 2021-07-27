【特色郵品】香港郵政周四發售Pokémon限量郵票　另售東京奧運為題郵品

▲ 日本郵政及寶可夢共同推出的限量版郵票。（郵政社交網站圖片）

香港郵政「郵購網」由周四（29日）早上8時起，發售由日本郵政與寶可夢公司聯乘發行的限量版「寶可夢」郵票，另亦會發售各國郵政機關發行的精選郵票。

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香港郵政表示，為慶祝寶可夢誕生25周年，日本郵政與寶可夢公司聯乘發行兩款小全張，第一款小全張以經典寶可夢集換式卡牌為主題，印有皮卡丘、伊布、鯉魚王、超夢等第一代角色的資料；第二款小全張則印有寶可夢角色們遊玩於四季不同場景下色彩繽紛的插圖。上述每款小全張限量為1,000張，每次訂購最多可購買每款小全張各兩張，先到先得，售完即止。

市民亦可買到由世界各地多個郵政機關，以東京奧運為題發行各款郵品。其中新西蘭郵政發行的奧運小全張及套摺，展現運動員的動感剪影和他們參與的比賽項目，亦同時慶祝新西蘭奧運代表隊成立100周年。由列支敦士登郵政發行的奧運小全張則在設計上採用日本漫畫風格。



另外，由內地、澳洲、馬恩島、列支敦士登、新西蘭、英國和聯合國郵政機關發行的2020年郵票年冊亦會同時發售。市民可按此瀏覽銷售詳情。

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責任編輯：黃悅晴