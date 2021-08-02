【靚太安樂窩】採用E0環保板材加設親子互動區域　夫婦為幼兒豪裝打造安全無害家居

▲ 設計師為將軍澳天晉一個892平方呎的單位以「親子X溫馨家園」為題進行設計。

對於有小孩的家庭而言，父母在家居設計上總會考慮孩子成長空間的規劃，希望建立舒適安全的居住環境。有從商夫婦育有一個5歲小孩和初生嬰兒，而傢俱質素和用料安全則成為他們極為重視的條件，目的打造一個和諧溫馨的親子宅。

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設計師Erick接受TOPick訪問表示一家四口居住位於將軍澳天晉一個面積為892平方呎的單位。他以「親子X溫馨家園」為題，以屋頂造型為象徵，並將元素融入特色牆和房門等地方。木紋元素亦貫穿全屋，而牆身、地板採用防潮油漆及易潔防刮功能物料所製，傢俱則採用E0板材(即低甲醛)所製，符合屋主對於實用安全要求。

客飯廳

由於開則橫梁較顯眼，所以利用單位樓底高3.2米的優勢採用假天花連燈槽修飾缺點，更用白色及木紋色天花分隔客飯廳。飯廳設置大型入牆式收納櫃，深淺木紋配上玻璃門，既可展示收藏品又可提供充裕的儲物空間。

房間

主人房以深淺木紋元素設計為主，從細節位置中可突顯屋主沈實穩重的性格特質。而L形上深下淺木紋設計的高身衣櫃，加上油壓床和床尾化妝枱，使收納位置大增。

兒童房以白色為主，配上淺色木紋的上床下櫃組合床和仿石紋窗台面板，使整體感覺更整潔統一。以CNC機精準雕刻出蜂巢線條設計的床邊防護欄則可防止孩童意外翻落，以保護子女安穩的睡眠。

書房放置清晰細膩的木紋書桌，因為屋主藏書較多，所以牆上設置大型負重量高的書櫃。

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廚房

以灰色作主調的廚房配搭雲石紋牆身，而廚具設置則根據家庭成員煮食習慣而度身訂造，令烹調過程及物品存取更便捷。

洗手間

主廁和客廁的浴室設計大致相同，採用雲石紋牆身作點綴，鏡櫃內設雙層拉架擺放日用品，熱水爐則隱蔽於櫃內。

工程詳情：

裝修時間大約6個月，總費用約130萬，包括室內設計、訂造傢俬及裝修工程。

資料來源：CENTRO

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責任編輯：張懿慧