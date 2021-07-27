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【新冠肺炎】新增一宗輸入個案涉37歲已打針男子曾訪西班牙瑞士　檢出帶有L452R變種病毒

社會 14:33 2021/07/27

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本港已持續50天本地零感染。（陳永康攝）

本港持續40多日未有錄得本地感染個案，今日(27日)新增一宗新冠肺炎確診個案，涉及一名37歲抵港男子，曾於7月3日至24日到訪西班牙及瑞士，返港前一天發病。至今本港個案累計11,980宗，包括11,979宗確診個案及1宗疑似個案。

今日新增個案，涉及一名37歲男子(為第11,980宗確診個案)，於7月3日至24日到訪西班牙及瑞士，7月24日出現咳嗽症狀，7月25日乘搭LX138航班抵港，檢出帶有L452R變種病毒；當於4月12日及5月3日於本港接種兩劑復必泰疫苗。同日錄得少於5宗初步確診個案。

昨日沒有錄得確診個案，為本月第五度「清零」，亦是連續49日沒有本地個案；昨再多66,565人接種疫苗，累計306萬人已打首針，佔合資格人口45.1%。

政府今日（27日）宣布，由星期四（29日）起，24間社區疫苗接種中心將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。詳情請見【下一頁

港大醫學院研究團隊發現，用於治療白血病藥物「他米巴羅汀」，於新冠病毒發病前透過吸入式用藥，可減少倉鼠肺部的病毒滴度及病毒載量，亦無出現臨床病徵，而用於甲型流感病毒及新沙士病毒感染均有效。詳情請見【下一頁

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，醫生拆解藥檢制度：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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