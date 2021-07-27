【死因研訊】越野山賽失蹤後被發現死亡　職員供稱後來得知死者走錯路

▲ 賽事協辦員譚圳烽今於死因庭作供。（馮漢柱攝）

32歲文員參加越野山賽期間失聯，其屍體其後被發現在九肚山，死因庭今（27日）展開研訊。死者女友供稱，聽聞參賽現場部分分岔口沒有工作人員指示，及後有參賽者走錯路。賽事協辦員則表示，該分岔路口有橙色色帶綁在左邊分路，但他承認有其他山隊會綁其他色帶，有機會令人誤會，他事後才知道死者及另外2人走錯路。

死者胞姊郭心怡供稱，死者郭遠雄（32歲）喜愛運動，身體狀況不錯，精神健康正常，亦沒有住院紀錄。郭形容死者性格外向，經常參加山賽，每個週末亦會跑山或鍛煉體能。

郭憶述，2019年9月8日案發當天，死者參加了「Cam2 Sport 23.1 越野山賽 Kill標王」，而她於下午4時許，收到死者女友通知與死者失去聯絡，及後向賽事主辦單位查詢但「拎唔到實際進度」，辦公室1名女士只稱正嘗試尋找，但沒有清晰交代做了甚麼。

死者女友趙慧儀供稱，因為以往死者均用上午便已跑完賽道，她當日便相約死者於中午在賽事終點等候，但死者沒有如期出現，亦沒回覆趙的訊息。死者朋友到達終點後表示，死者速度快，沿路亦不見死者，及後趙在參賽者暫存物品找到死者電話。

▲ 死者胞姊郭心怡（左三）死者女友趙慧儀（右一）今出席死因研訊。（馮漢柱攝）

趙續指，及至下午2時，主辦單位方的譚先生指正了解是否有人暈倒或受傷，譚又叫她待至3時半「掃尾隊」搜索賽道後才作下一步行動，趙最終於4時50分自行報警。期間她聽其他參賽者說，有參賽者跑得較快，到達某些分岔口時還未有工作人員指示，及後有參賽者走錯路。

主辦單位任職賽事協辦員的譚圳烽作供指，2019年案發當年舉辦的賽事已是第2屆，而第1屆他亦有幫忙舉辦。譚解釋，2019年賽事的起點是城門水塘，途徑草山、九肚山及針山3個山頂，最後返回在城門水塘的終點，全長23.1公里，限時7小時內完成，而正式賽事前2個月有試跑活動，死者亦有參與。

譚又指，賽事當日有其他職員告知，當日有酷熱天氣警告，並已在起點提醒參加者留意天氣及身體狀況，以及要多帶水，另會建議參加者帶手機。

路線安排方面，譚指沿路有橙色色帶綁在樹枝上代表正確路線，其中有一至兩個隱蔽的分岔路會有職員指示方向。被問到其中一個近桂地新村的分岔口的情況，譚稱有橙色色帶綁在左邊的分路，但他承認有其他山隊會綁其他色帶在另一邊，有機會令人誤會。

譚又表示，他事後才獲警方告知，除了死者還有另外2名參賽者在該分岔路走錯路，兩人均沒有完成賽事，在中途自行離開，並沒有即日通知主辦方。聆訊下午續。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂