馮允謙與MC合唱鬥飆高音　《反對無效》MV網上點擊率破200萬

▲ 馮允謙與樂壇新人張天賦合唱。

早前在《第三屆KKBOX香港風雲榜 》奪得「年度編輯推薦歌手」的Jay Fung馮允謙，是繼今年初在《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》獲頒「叱咤樂壇唱作人」銀獎後，再次為他的創作路打下強心針。努力寫歌的他，近日為樂壇新人MC張天賦作曲的新歌《反對無效》，MV在YouTube點擊更突破二百萬。

日前，MC便邀請了Jay一起走進錄音室，合唱《反對無效》英文版《How Many Times》，以及Jay的新歌《因愛之罪名》英文版《Can’t Stop Myself Tonight》，兩首歌的曲及英文歌詞，均由Jay親自譜寫，充分表現出他音樂才子的一面。

《How Many Times》合唱版在7月15日率先上載到MC的個人YouTube頻道，短短一星期便衝破34萬點擊，昨晚（7月26日）兩人另一首合唱歌《Can’t Stop Myself Tonight》，亦已上載到Jay的個人YouTube頻道，短短一天，點擊已過萬次。

當日錄音，兩人雖然是第一次見面，但Jay對後輩非常照顧，由於兩首歌的高音部份相當之多，Jay於是細心地指導心情緊張的MC一些飆高音小技巧，未幾，兩人已在鏡頭後又唱又跳，很快打成一片。

「今日可以邀請到阿Jay上嚟同我合唱兩首歌，我好開心，又好緊張，之前聽人講阿Jay份人好nice，而家見埋真人，真人原來更加nice。」MC難掩興奮地說。

Jay見狀，發揮了他的搞笑本色說：「我想講，你首歌真係好好聽，哈哈！唔係因為首歌係我作，而係你真係唱得好好，你唱得咁好聽，我冇可能唔nice啦！」

MC回想當日收到《反對無效》的demo時，聽到前奏，便愛上了這首歌，他說：「Jay喺個demo一開頭有段ad-lib，我一聽到就同同事講『得嘞！我要呢首歌！』我好想學到你嗰段ad-lib，但我到而家都精通唔到。」

之後Jay順應MC的要求，現場演繹該段ad-lib，還鼓勵MC：「其實辛苦晒MC，因為《反對無效》呢首歌好高音，好難唱，但MC唱得好正，啲高音好正，我之前有睇你《全民造星II》，知道你唱歌好好聽，下次不如我再寫隻飆高音嘅歌俾你。」