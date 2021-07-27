【天氣酷熱】本港今日最高氣溫達35度　局部地區有驟雨雷暴【附未來9天天氣預報】

▲ 本港今日日間天氣酷熱，最高氣溫約35度。(陳永康攝)

天文台指，高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。在正午12時，熱帶風暴煙花集結在南京之東南偏南約80公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過華東內陸並逐漸減弱。另外，天文台於下午3時15分發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲新界東部及新界北部。

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天文台預測，本港地區今日天氣部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約35度，稍後局部地區有雷暴。吹和緩西南風。展望明日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。本週中後期驟雨逐漸增多及有雷暴。

天文台表示，廣東地區明日仍然酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區。受活躍西南氣流影響，本週中後期華南沿岸驟雨逐漸增多及有雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下週初繼續為華南帶來不穩定天氣。熱帶氣旋煙花會在未來數天橫過華東內陸並逐漸減弱。

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責任編輯：洪芷晴