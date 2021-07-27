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【單車女神】劍神張家朗前女友港隊單車「小花」馬詠茹 出身名校曾退隊應考DSE入讀中大

親子 16:05 2021/07/27

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前港隊單車「小花」馬詠茹文武雙全。

香港「劍神」張家朗歷史性在奧運奪金，令港人為之瘋狂，其前女友馬詠茹（Vivian）近日亦受到大眾關注。現年23歲的Vivian為前港隊單車代表，曾與李慧詩一同取得亞運銀牌。出身於名校英華女學校的Vivian，可謂文武雙全，曾為專注應考DSE而退出港隊，終考入中大酒店及旅遊管理學系。

Vivian樣子甜美，被視為香港單車隊小花，曾與李慧詩一同在2018年亞運女子團體競速賽銀牌。她曾讀名校英華女學校，於中四時加入港隊受訓，教練及隊友都讚她天份高、能力強。升上中六時，Vivian因想專注應考DSE，決定退出港隊，終考入中大。

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升讀中大重拾單車夢

升讀大學後，Vivian沒有放棄單車夢，在港隊總教練沈金康游說下，決定休學重投港隊。Vivian的父母原本堅決反對，但後來認為女兒踏入新階段，願意讓她一試。縱然訓練艱苦，Vivian努力堅持，於世界賽取得好成績，曾夥拍李慧詩在亞運會及亞錦賽上得獎。

在參與各項比賽之後，她有感自己再加強訓練表現也不會提升，決定退下火線，在2019宣佈退役，於中大畢業後轉戰幕前。她早前獲邀主持歐國盃節目，表現獲其他主持大讚，亦受到不少品牌垂青，邀請她出席活動。

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同場加映：日跳6小時小息趕功課追學業　跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾

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責任編輯：王明芳

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