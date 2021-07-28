【明星導師】退休演藝講師傅月美曾教古巨基　一句話點醒基仔訓練班簽約疑慮

▲ 前香港演藝學院戲劇學院講師傅月美，在演藝界打滾40多年，桃李滿門，教過古巨基、王祖藍等。

前香港演藝學院戲劇學院講師傅月美，在演藝界打滾40多年，桃李滿門，教過的學生不少已在演藝界有不俗的成就，包括古巨基、王祖藍、張繼聰……識於微時，傅月美的一句話，往往對學生影響深遠。

古巨基——你更加要做得好

古巨基——傅月美與古巨基相遇，是她作為TVB藝員訓練班導師時，那時候，他的唱歌天份早已顯露出來。「我有帶他去見小田，小田說他不用跟老師已唱到，雖然後來他也有跟老師學。」

後來那一屆的訓練班，不是太多人獲簽約，古巨基當時不開心，找傅月美問：「Ms Fu，我是否應該不做呢？」傅月美答說：

你更加要做得好，讓公司看到你們是值得簽的，不簽其他人是他們的損失。

在傅老師眼中，古巨基是一個純情的乖仔，記得當年傅月美的丈夫黎草田要做開腦手術，她很擔心，古巨基致電安慰開解，當她想睡時，還唱歌給她聽，令她放鬆。「我很感恩經常遇到這些學生，是我的幸運。」

▲ 古巨基當年參加TVB第四期訓練班，導師就是傅月美。（圖片被訪者提供）

王祖藍——有得提名你已贏了

一日為師，終身為師。雖然王祖藍在演藝學院畢業了十多年（2003年），但在老師眼中是一個念舊重情的人，有捐獎學金給演藝學院，又會為學校籌款，而且和傅月美仍有聯絡。「他結婚和BB百日宴也有請我。如果有戲上演，也會叫我去看。有一次戲院太遠，我說我不識去，他就叫司機來車我和羅蘭姐，很難得。」

傅月美記得王祖藍以前在演藝學院讀書時，好勤力，還會專程去北京，跟梅蘭芳的兒子梅葆玖學京劇。「他也是一個孝順仔，未畢業前，他爸爸突然過身，他是長子，細細個忽然間成為家中的支柱，實在好艱難，生活擔子也很重，因此說他家中有錢，是不對的，他是逐步逐步行到今天。」

像王祖藍的畢業作《錦繡良緣》，那是2003年，因為防疫，本來有樂隊伴奏，但因有吹奏也不成，只能用兩個電子琴代替。「有一段時間突然要停課，祖藍問可否去我家、又或者在學校空曠地方排練，我說不能，因為有事我要負責。其實疫情關係，當時可否上演也存疑。」這齣話劇後來終於面世，反應極佳，而王祖藍更獲提名最佳男演員。

我記得那時候對手是King Sir，我對祖藍說，你獲得提名已經贏了。

▲ 2017年，傅月美獲頒香港演藝學院榮譽院士，王祖藍也有到賀。（圖片被訪者提供）

謹記鍾景輝教導4個D

有多少人會記得老師說過的話，尤其是第一堂呢？雖然今時今日桃李滿門，但傅月美仍然沒有忘記自己仍是學生時，在King Sir鍾景輝的教導下，第一堂（1985年）談及的那4個D：Drive（動力）、Discipline（自律）、Dedication（奉獻）、Diligence（勤奮）。

King Sir說選擇舞台劇不要諗住發達，但你的工作是會影響其他人。還有現在經常說毋忘初心，只有動力才能驅使你做得更好。

King Sir也提到要自律，因為拍劇是群體的工作，一個人遲到，就會影響其他人及進度，所以 Discipline是很重要。

做舞台劇如果有豐厚的報酬固然是好，但太計較錢銀就做不到，需要有某程度的奉獻精神，因為舞台劇許多時候的滿足感，其實是來自與觀眾的交流溝通。「所以我後來教學生，第一堂都會教這4個Ｄ，希望他們擁有這些精神。」

自己當老師後，傅月美眼見King Sir對學生的熱愛，著力栽培，不惜為學生爭取應有的東西，由衷的佩服。「還有他的身教、人生練歷、對藝術的追求，對我的人生都影響很大。」

▲ 當年傅月美與King Sir去西安參加中國藝術節，順道參觀兵馬俑。（圖片被訪者提供）

熱愛戲劇3個崗位

由演員到導演到講師，傅月美自言3個角色都喜歡。

演員：「1977年香港話劇團剛成立，我是誤打誤撞考入其訓練班。」話說傅月美的丈夫黎草田，那時候在電影公司工作，也計劃舉辦訓練班，於是便派太太做「臥底」，看看別人是怎樣考核。本身懂得彈琴唱歌的傅月美，表演難不倒她，但要她做默劇，那時候連默劇是甚麼也不懂，但竟然也過關。到了第三關與考官討論電影，不知天高地厚點評的電影，誰知正是由考官執導，但最後都讓她由六、七百人中，入選成為40位訓練班學員之一。

「我收到信時人都呆了，我想是因為我純粹想幫先生完成這件事，完全無壓力才能入圍。我問先生是否應該去馬，他說開拓自己的眼界也好。」這無心插柳的闖入戲劇界，結果令傅月美不能自拔，曾多次獲提名最佳女主角及導演，2012年更憑中英劇團的《完不了的最後一課》奪得香港舞台劇獎最佳女主角獎。

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導演：傅月美學做導演是因為想令自己在戲劇界走得更遠，但要做一位稱職的導演實在不簡單。「King Sir說過不是人人可以做導演，因為你要先理解劇本，然後構思如何表達，又要有溝通能力、組織能力，因為台前幕後咁多人，而導演只得一個。」她說前期資料搜集很重要，還要關注演員的情緒。

她記得當年（1989年）在演藝學院深造，但深造班只有她一個學生，在沒有課室安排下，她可以單對單與King Sir鍾景輝在他辦公室上堂，成為他入室弟子，而另一導師張之珏當時已加入無綫，因此上堂有時也在TVB，埋下日後她曾經作為無綫藝員訓練班導師的伏線。

講師：她覺得作為講師其實是與學生分享，包括所學所經歷的，將理論和實踐傳授給他們。

其實也會看著他們作為一個人的成長。因為不單教做戲，也會教做人。賴聲川（台灣知名舞台劇導演）就曾經說過，先做好人，才會做到好戲。

無論是演員、導演、導師都各有挑戰，那40多年來，參與過百部話劇的傅月美，最滿意是哪一齣呢？「King Sir曾經說過，如果有人問你最滿意哪一齣劇，永遠是下一部。」但深刻的話劇當然有，包括自己的畢業作品——《熔爐》。「那是《推銷員之死》作者所寫，好有power，反映社會、人性，但無論時代背景和角色都與當時相距甚遠，要做許多資料搜集，理解角色去創作，而且人物眾多，舞台調度也是對自己的一大挑戰，幸好King Sir及張Sir都感到滿意。」

秉承丈夫黎草田精神

向來低調的傅月美，除了在戲劇界，或許很少人知道她是黎小田的繼母。傅月美十多歲時就認識黎小田的父親黎草田，不久就結婚。她自言丈夫對她影響深遠，常說：「非以役人，乃役於人。」生存在世上，不能只顧自己，要為別人服務。

▲ 1998年，傅月美主編了其丈夫的《大時代中的黎草田》一書，書中有這張傅月美、黎草田與女兒黎海寧及兒子黎小田難得的合照。（圖片被訪者提供）

黎草田除了是著名音樂家外，還會義務幫合唱團指揮；而精通日文、俄文、意大利文、西班牙文的他，更會免費在家教想學習外文的學生。

因此，秉承先生的精神，傅月美自1994年開始，一直為演藝學院提供黎草田紀念獎學金。

其實只是每年幾千蚊而已，因為我見有些同學，因為巴士平，寧願早起也不搭地鐵；又因為不夠錢，要兩個人吃一碟飯，仍然堅持繼續讀，所以都是小小的心意，幫助有困難的同學。

黎草田於1994年因癌症過身，但他希望傅月美能繼續堅強地走下去。「人生其實還有很多有意思的工作等住我去做，就算退休後也很繁忙，不會覺得難適應，只是沒有在課室教書而已。」

傅月美現在仍然是香港戲劇協會舞台劇獎評審，經常看劇評劇。「所以我有很豐富的精神生活，而且與劇界經常有聯繫，所以其實到現在我也無離開過。」

記者：何小雲