【空氣質素】全港18區空氣污染均屬高至甚高　元朗北區達9分成最差

▲ 香港空氣質素轉差，全港18個監測站的空氣質素健康指數達到「高」至「甚高」。(經濟日報資料圖片)

香港空氣質素轉差，全港18個監測站的空氣質素健康指數達到「高」至「甚高」，包括北區、元朗錄得空氣質素健康指數達到9，另外深水埗、葵涌、荃灣、屯門、大埔、沙田錄得的指數亦達到8，均屬於「甚高」。



另外，中西區、南區、東區、觀塘、將軍澳、東涌、塔門、銅鑼灣、中環、旺角的指數亦達到7，均屬於「高」。

▲ 全港18個監測站的空氣質素健康指數達到「高」至「甚高」。（環保署網頁資料）





環保署表示，自上周五起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。預料本港今日仍然酷熱，吹輕微至和緩西南風，不利於污染物擴散。本港仍會受較正常為高的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染影響，今日一般及路邊監測站的健康風險級別或會達至高或以上水平。

空氣污染物「臭氧」（O3）的一小時濃度方面，北區錄得281微克，大埔錄得249微克，元朗錄得244微克。本港對「臭氧」的標準為8小時平均值不多於每立方米160微克，世衛標準為8小時平均值不多於100微克。



至於細懸浮粒子（PM2.5）一小時濃度方面，銅鑼灣錄得55微克。本港對於PM2.5的日均值標準為不多於75微克，而世衞組織標準日均值為不多於25微克。



環保署呼籲，心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者應盡量減少戶外體力消耗，以及在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。一般市民應減少戶外體力消耗，以及在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

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責任編輯：洪芷晴