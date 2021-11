周大福教育集團領創「EduMaker」理念　全力推動優質教育發展

於2017年成立的周大福教育集團(下稱「集團」),以香港為總部,是一家領先的綜合教育集團,以幼兒至12年級的教育為核心,通過在香港及中國內地合作的幼稚園、小學及中學,為學生、家長及教育工作者提供優質教育服務,致力啓迪及裝備新生代迎接未來。



周大福教育集團副主席及集團行政總裁鄭志剛博士表示:「在周大福教育集團,我們都是『EduMakers』,致力創新、促進發展及協作,以及積極為教育作出貢獻。我們的願景是要建構一個獨特的協同教育生態系統,致力連繫不同的持份者及眾多資源,促進協同效應、提高效益及增進機遇,從而推動幼兒至12年級優質教育及持續發展。」



夥拍頂尖學府落戶大灣區

周大福教育集團執行副主席及集團總裁鄭余雅穎表示:「我們已奠定穩固的根基以作多元化及快速增長,並將獨特的協同教育生態系統及教育理念透過戰略夥伴形式拓展至中國內地。早前,我們欣然宣布集團與1923年創立、有將近100年歷史的英國著名寄宿學校Benenden School建立戰略性合作夥伴關係,將頂尖學府引入中國內地。Benenden School於中國內地的首間學校預計於2023年下旬於大灣區(廣州)開學。」



▲ 左起:集團首席營運官區雋、集團執行副主席及集團總裁鄭余雅穎、集團副主席及集團行政總裁鄭志剛博士,以及集團首席策略官馬賢慧。

▲ 集團與英國 Benenden School建立戰略性合作夥伴關係,將引入頂尖學府落戶大灣區。

維多利亞教育機構輝煌成就55載



周大福教育集團旗下學校包括在香港提供優質幼兒教育服務逾55年的維多利亞教育機構(下稱「機構」)。機構在幼兒教育界有着重要的地位,更是香港首間幼稚園同時聘任粵語及英語為母語的教師進行授課。機構在香港設有8所幼稚園及幼兒園,以及兩所學前發展中心Victoria Playpark,合共為3,000多名學生提供優質的幼兒教育,致力培養學生成為終生學習、富有責任感和具國際視野的孩子。



機構旗下所有幼稚園,均為認可之國際文憑(IB)世界學校,為學生提供融合「創客教育」元素的小學項目(PYP)課程,讓學生通過自主探究式的學習,培養成為知識淵博、恪守原則和思想開明的孩子。

▲ 機構於今年4月舉行首個「童創未來Little Makers科藝教育節」。

啓迪成才 成果斐然

上個學年,機構共有182位應屆畢業生成功獲滬江維多利亞學校(VSA)取錄,亦有大量來自著名學校的取錄通知,當中包括拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、聖保羅男女中學附屬小學、漢基國際學校、英基學校協會、弘立書院及保良局蔡繼有學校等。

機構亦非常重視與家長的互動和協作以增進教學效果,早於1996年已成立家長教師會,協助推廣學校之課外活動,讓教學團隊、行政人員和家長建立更緊密的聯繫。

▲ 機構於2019年(疫情前)舉辦親子北海道教育交流團,反應熱烈。

參與美國哈佛大學教育研究院「創客教育」研究計劃



在周大福教育集團的支持下,機構近年更為學校注入更多新的教育元素,引入嶄新的教學方法並向全球招攬專業人才,以進一步優化學校的管理和課程,包括參與美國哈佛大學教育研究院Project Zero團隊名為「Agency by Design: Early Childhood in the Making」的「創客教育」先導研究計劃,以及自2014年起,機構的教育團隊定期參與哥倫比亞大學「教師學院讀寫計劃」(TCRWP)的專業培訓,並以此計劃作為藍本,有系統和循序漸進地提升學生的語文能力。

▲ 周大福教育集團與機構共同支持出版《Playbook》分享「創客教育」研究成果。

周大福教育集團鼎力支持維多利亞教育機構發展。集團不僅於2018年及2019年開辦Victoria Playpark 位於灣仔夏慤大廈及尖沙咀K11 MUSEA的學前發展中心,更無論於學術研究、人才發展及培育、科技創新及提升,以及正向教育及全人發展均成就斐然。

▲ Victoria Playpark學前發展中心,提供探索式的學習環境及寓學習於遊戲的教學活動。

▲ 集團致力推動科技創新及應用,通過線上線下學習,提供全面和優質的幼兒教育服務。

▲ 集團先後舉辦口罩募捐及步行籌款活動,推動正向教育及全人發展。

童創未來關注食水議題



作為維多利亞教育機構55周年的重點活動項目,機構於今年4月舉行首個「童創未來Little Makers科藝教育節」,同時以行動支持聯合國兒童基金香港委員會「珍惜水源」慈善關愛活動,展示線上線下及創客教育的卓越學習成果和喚起學生關注全球食水危機及氣候議題。

▲ 作品充份展示了學生的兩文三語能力、科藝創意及機構線上線下教育的卓越成果。

▲ 活動為聯合國兒童基金香港委員會「珍惜水源」慈善關愛活動籌得100萬港元。

▲ 機構製作了兩本以水為主題的親子活動冊,並是香港首個將「珍惜水源」主題納入其教材的教育機構。

如欲了解更多,請瀏覽 周大福教育集團 及 維多利亞教育機構 的網頁。

