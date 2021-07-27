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陳明熹以音頻治療解決失眠問題　為長者獻唱分享療法心得

娛樂 16:02 2021/07/27

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Jocelyn透露去年已考取音頻治療師的認可資格。

《賽馬會「從聲出發」社區音樂計劃》早前邀唱作歌手黃劍文（Kimman）跟長者齊齊玩樂器jam歌後，日前大會請來另一位創作女歌手陳明憙（Jocelyn）於到石硤尾賽馬會創意藝術中心，跟長者們分享音頻治療。
 
活動上Jocelyn唱出《月亮代表我的心》，與一眾長者們拿起樂器jam歌，「老友記」分別拿起Bongos鼓、響板、沙蛋等多種不同樂器打着拍子，又跟Jocelyn大合唱，現場氣氛鬧，隨後她自彈自唱歌曲《遊樂》。
 
接着長者們一起唱出他們的作品《人生大食會》回應，Jocelyn聽罷道:「隻歌好犀利，因為是一隻三拍歌，不容易掌握。亦覺得好感動，現場感受到音樂跨世代力量，亦都沒想過自己會被inspire到，因為他們好free、好開心唱歌、創作，亦好欣賞公公婆婆沒包袱，一人一句講自己經歷，音樂令大家關係更緊密，亦反思會否有更多朋友一齊創作。」

首次將音頻治療元素加進流行音樂中。

Jocelyn坦言整個氣氛令她想起已離開的嫲嫲及遠在溫哥華的公公婆婆，「他們都好鍾意唱歌，以前我會用歌手的錄音咪、寫歌 programme，為阿嫲唱鄧麗君《甜蜜蜜》錄音，到而家還有這些recording，今日透過活動令我可以感受到此溫馨。」

剛推出全新廣東作品《聲之靜》的Jocelyn透露去年已考取音頻治療師的認可資格，這次作品是她首次將音頻治療元素加進流行音樂中。

Jocelyn亦有分享她的「音頻治療」，「因為自己曾經歷嚴重失眠及焦慮，一直找自然療法去解決失眠，最後找到音頻治療解決失眠，於是跟身邊人分享，才知道原來好多人都有失眠問題。」她指音頻治療其實是人類最古老自然療法，希望多些人可以接觸到。

活動上她即席為現場的長者示範。

Jocelyn早前開始以治療師身份執業，為朋友及客人進行音頻治療及音叉治療，找到我人生另一個使命。活動上她即席為現場的長者示範，讓他們感受音頻、音叉治療所得到的舒緩。
 
另外，原本Jocelyn再為大家帶來《我只在乎你》及《夜半輕私語》兩首歌曲便結束活動，不過由於反應熱烈，最後Jocelyn在長者們一片encore聲下，再度唱出《月亮代表我的心》後，於一片歡樂的氣氛中圓滿結束。

撰文 : TOPick柴犬出動

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