【親子本地遊】「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣浮潛推介　輕易掌握技巧零距離睇珊瑚魚【附貼士+報名方法】

▲ TOPick帶大家到有「香港版馬爾代夫」之稱西貢白腊灣體驗浮潛！

暑假到了，TOPick帶大家到有「香港版馬爾代夫」之稱西貢白腊灣體驗浮潛，這裡海水清澈見底，能觀賞到白腊自然生態，相信喜歡陽光與海灘的朋會喜歡在這個地方浮潛！

TOPick的Ricca及Carson今次參與了由悠揚假期及潛水歷險會合辦的白腊生態浮潛游，在西貢碼頭出發，大約45分鐘到達白腊灣。換好泳衣及穿上水陸兩著鞋後，教練會和大家講解浮潛貼士及注意事項，便可以落水浮潛看魚了。

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浮潛裝備

潛水教練Berry Hsu（PADI 名仕潛水員訓練官 MSDT）指浮潛所需的裝備很簡單，除了穿上泳衣，穿上助浮衣及水陸兩著鞋，及配戴面鏡及呼吸管便可浮潛了。而活動會為參加者預備助浮衣、面鏡及呼吸管。

3個浮潛貼士

Berry還分享了3個實用的浮潛貼士，令大家更輕易享受浮潛樂趣，不被倒灌海水影響體驗。

第一個小貼士，當大家買了新的面鏡時，可以擦一些牙膏到內層的面鏡，然後擦大約5分鐘，便可以把它沖水。這個動作可以令面鏡防霧，令大家在水裡可看得更清楚；

第二個小貼士，大家用這個呼吸管時，記著要口吸口呼，避免口吸鼻呼。因為口吸鼻呼時，鼻的空氣會令面鏡起霧氣，令視力模糊，而且有機會令面鏡入水；

第三個小貼士，當大家清走了呼吸管的積水時，記得頭向右側，才可令呼吸管垂直倒出積水。如果只是屈曲呼吸管，部分積水會卡在水管中間，不能完全排走。

愛護海洋「眼看手勿動」

Berry最後提醒大家，浮潛時會見到很多不同的海洋生物，但是只觀賞牠們，不要摸牠們或者嘗試捉牠們上來，

大家都要保護香港的海洋！

不懂得游水也能浮潛

Berry講解後，Ricca及Carson穿好裝備跟著她出海了。參加者最多6人一組，由教練帶領出海浮潛，教練會帶備救生圈，用作標記，參加者在救生圈附近進行浮潛，不怕走失及避免發生意外。

由於參加者必須穿著助浮衣，因此不擅長或不懂得游水的人都可以放心體驗浮潛。而且整個過程有教練陪同，十分安全。

大量魚群及珊瑚

浮潛途中，可以看到一群群魚毛及小魚在身旁游過，亦可看到珊瑚及珊瑚石。雖然這裡環境乾淨，水底清徹，不過偶爾會發現垃圾，例如Carson竟然在海裡執到一塊「麻雀」，所以如果大家想欣賞美麗的大自然，要愛護它，不要亂拋垃圾。

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島上活動豐富

大家浮潛後，島上設有沖身設備及士多，大家可以沖身及吃午飯，然後再參觀這地方的生態及文化，例如到有異國風情的七彩小屋打卡留念。

白腊灣擁有多樣化的生態環境，包括淡水、濕地、河流和風水林等。大家可以認識過百種昆蟲、植物、六角柱石等大自然生態，還可進行多種水上活動，家長帶小朋友玩樂同時可親親大自然，學習生態知識，一舉兩得。

悠揚假期及潛水歷險會合辦「白腊生態浮潛一天游」活動詳情

8月及9月份：逢星期二、五出發

時間：8:45am西貢碼頭集合、約5:30pm西貢碼頭解散

活動內容：大型船接載到白腊灣、PADI專業潛水領袖帶領浮潛、浮潛裝備租借及後續使用遊玩、彩色小屋打卡遊、享用農村風味自助午餐、自由水上活動時間

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記者：王芷瑩