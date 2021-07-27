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【河南水災】新鴻基地產捐2000萬元人民幣　支援河南前線救援及災後重建

社會 16:31 2021/07/27

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(資料圖片)

河南鄭州暴雨引發嚴重災情，新鴻基地產發展有限公司決定撥款2000萬元人民幣，捐贈河南支援災區前線的救援工作及災後重建。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「河南災情牽動著每個中國人的心，我們身在香港亦十分牽掛。一方有難，八方支援。作為愛國愛港 的香港企業，新鴻基地產和郭氏家族希望援助受災地區群眾儘快恢復正常生活，為河南渡過難關盡一份綿薄之力。」

新地向每一位救援人員致敬，又衷心慰問所有受影響的災民，並會繼續關注災情，積極回應和支持抗洪抗災工作，相信社會各界攜手同心，定能與河南共克時艱。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：TOPick港聞組

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