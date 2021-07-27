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【劍擊風潮】「劍神」張家朗東奧奪金掀風潮　幼兒3歲起可學劍6大劍擊學校一覽

幼稚園 17:01 2021/07/27

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

6大劍擊學校一覽。

香港「劍神」張家朗在東京奧運男子個人花劍決賽，力挫上屆奧運冠軍、意大利選手加羅素，為香港奪得奧運劍擊首面金牌，亦是繼1996年李麗珊後，香港史上第二面奧運金牌。

「劍神」的歷史性創舉，相信會掀起體育熱潮，想要仿傚張家朗的英姿，家長不妨考慮為子女報讀劍擊課程，讓孩子體驗劍擊樂趣，亦可以訓練手眼協調、策略思考。TOPick整理了6間熱門劍擊學校資料，可供家長參考。

江旻憓賽前得到劍樂會教練送上師弟妹的心意卡。（facebook圖片）

劍樂會

劍樂會是由前中國國家隊代表陳偉勁創立，多年來培育出世界冠軍和亞洲冠軍劍手，當中包括有份出戰東京奧運的江旻憓。劍樂會位於沙田火炭站旁，鄰近香港體育學院，佔地超過9,000平方呎。

該會開辦的課程包括4至6歲幼兒班，通過滲入遊戲元素的劍擊， 訓練專注力、判斷力、思考力和協調性。而7歲或以上則分花劍、重劍及佩劍班。暑期4至6歲幼兒班課程，每堂1小時，6堂$1,800，平均一堂$300；7至10歲初班收費一樣。

官網：按此連結

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劍擊運動學院 

劍擊運動學院位於觀塘成業街，提供幼兒劍擊興趣班、親子劍擊班、青少年訓練及精英班等。其中暑期幼兒膠劍班，適合3至5歲小朋友報讀，學費為6堂$1,680，平均每堂$280；6歲或以上則可報讀重劍、花劍班，8堂$2,800，平均每堂$350，除了8堂訓練，另設比賽日，增加小朋友實戰經驗。

facebook專頁：按此連結

疫情前曾到台中集訓及比賽。（facebook圖片）

香港劍擊學院

香港劍擊學院是香港劍擊總會屬會，提供專業的重劍、花劍及佩劍劍擊課程，按不同年齡組別上課，3歲起就可以報讀。上課地點於堅尼地城、北角、尖沙咀九龍公園、坑口、調景嶺、沙田圓洲角的體育館。

根據其facebook專頁資料，7至8月暑期班課程，每堂一小時收費$250。學院有安排賽事，讓學員累積經驗，亦會安排表現優秀學生出外參加比賽，培養實力。

facebook專頁：按此連結

學員在比賽中獲獎。（facebook圖片）

香港劍擊學校 

香港劍擊學校設有兩間分校，包括油麻地及鰂魚涌，開辦4歲或以上的劍擊課程，培育學員有更高的紀律性、自信心，及提高情緒智商等，不少學員在學界比賽取得優秀成績。學校亦提供不同活動，包括本地及海外集訓，幼稚園劍擊體驗等。

暑期班學費方面，幼兒組5堂$1,400，每堂1小時，平均每堂$280，另收$500器材費，包括面罩和手套。小學組收費，5堂$1,650，每堂1.5小時，另收$680器材費。

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亞洲劍擊學院 - 香港

亞洲劍擊學院位於長沙灣香港中心，提供幼兒、小學及中學劍擊課程，並設有一對一個人劍擊課程。幼兒班供4至6歲小朋友報讀，暑假班課程6堂$1,800，平均每堂$280。學院亦曾與多間學校合作，包括培道小學、伊利沙伯中學舊生會中學、粉嶺救恩書院、大埔救恩書院、沙田崇真中學等，教學經驗豐富。

官網：按此連結

亞洲劍擊學院位於長沙灣香港中心。（facebook圖片）

劍擊學堂

劍擊學堂位於大圍群力大廈，提供初階幼兒膠劍至香港代表隊課程，暑期幼兒班及小學課程6堂$1,200，平均每堂$200；幼兒班每堂1小時，小學班則每堂1.5小時。學堂亦不時推出免費的劍擊體驗日，可以留意facebook專頁公布。

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同場加映：劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

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責任編輯：林愛娜

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