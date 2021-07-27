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【MIRROR成員】Anson Kong與商台DJ傳緋聞　麻利澄清：我係生粉嚟㗎

娛樂 17:08 2021/07/27

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Anson Kong被指與DJ麻利有戀情。

MIRROR人氣勁爆，成員舉手投足都受觀眾注目，今日（7月27日）就傳出成員之一、現年28歲的Anson Kong江𤒹生，與39歲商台DJ麻利譜姊弟戀。

事日二人先被拍到一同觀看電影優先場，後再被拍到結伴看C AllStar的紅館演唱會，及指二人因滑水變老友，過從甚密，故傳出緋聞。

Anson Kong被指與DJ麻利有戀情。（Instagram圖片）

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麻利激動否認傳聞

不過，DJ麻利就在IG一連以3個限時動態作出回應，並否認緋聞屬實。她先指該緋聞新聞好無聊，又澄清從未有回應過傳媒：「不如你俾錢我講你聽啦，我係生粉（Anson Kong粉絲專稱）嚟㗎，唯恐天下不亂。」

之後，她又稱知道MIRROR現時人氣高企，任何相關的事也會引起關注，但卻不是造新聞的材料：「有影響力嘅媒體做啲好事好唔好？個地球已經好病。」

她又反駁現今社會對男女關係有過多的刻板印象：「兩個同性就係基，一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚？點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」其後，她再上傳一張耶穌相表示不會再回應傳聞。

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網民指緋聞非常流

此外，有人指出二人活動時還有另一MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）在場，故緋聞實屬流料一則：「其實單身偶像都需要異性朋友既,有時又唔好太敏感」、「睇戲又唔代表啲乜嘢既。」、「一齊又有乜野問題呢？年齡仲係問題？咩年代？」。

有生粉也稱Anson Kong曾講過擇偶條件要「後生、靚、靚、靚同埋靚」，故緋聞只會當笑話一則觀看便算數。

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同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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