【教師能力】教師基準試考生誤將「旖旎」聽成「毅力」 考評局籲打好語音基本功

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考評局今日（27日）公布本屆教師語文能力評核（即教師基準試）報告，本年度有1,326名考生參加英國語文科評核，1,356名考生參加普通話科評核，當中達標率最低的科目為英文科寫作，只得48.5%，其次為普通話聆聽與認辨，達標率約為65%。（詳情即看：【下一頁】）報告指出，考生未能聽辨普通話常用詞，亦不能識別不符合普通話規範的說法，需提升對敏感度。

普通話評核考生人數為1,356人，其中聆聽與認辨卷達標率最低，只得64.6%；卷二拼音達標率為65.0%、卷三口語則為76.4%。在聆聽與認辨卷中聽辨詞語部分，有考生誤將「旖旎」，聽成「毅力」或「伊犁」；聽辨音節部分中，考生不能分辨「 韶 」、「 綺 」等常用字，報告指出參加評核者宜在語音基本功方面加強訓練 。

另外，報告亦指出，考生需提高普通話的敏感度，不少人未能識別不符合普通話規範的説法，亦誤將一些普通話説法判為不符合規範，如：「資料都擺這兒了」、「搞定了」等 。

至於拼音卷中，報告提醒考生要注意兒化詞，不要漏寫；亦需辨析音近的詞語，如把「相異」誤作「相宜」，「清朝」誤作「秦朝」、「下擺」誤作「下白」等。

而英文科寫作卷中，考評局評核報告指出，部分考生寫作時沒有提供適當例子去支持自己的觀點，寫作對象模糊令文章不符合題目要求，提醒考生應預留足夠時間覆卷，避免簡單文法錯誤，亦不應過度使用簡單連接詞。

本屆參加英國語文科評核的考生中，只有48.5%考生於寫作卷達標。考評局於評核報告中指出，考生在寫作時沒有好好組織文章結構，寫進太多觀點，令文章看似一張清單（a list），而不是有經過深思熟慮的回應（a well-thought-out response），亦令觀點之間不能清楚連結。另外，部分分數較低的答案，考生在文章中過度使用簡單句首連接詞，例如Firstly, Secondly, Moreover, Furthermore等，令文章看似刻板及公式化。至於文法問題，評核報告指出，情況屬可接受，但提醒應預留足夠時間檢查考卷，以避免有文法錯誤。

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記者：黃悅晴