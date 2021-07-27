【運動員學校】出產「香港劍神」張家朗　直資林大輝中學培育體壇健將搖籃

▲ 「香港劍神」張家朗成為全職運動員前，曾就讀林大輝中學。

港隊花劍代表張家朗昨日（26日）於東京奧運，為香港贏得史上第二面奧運金牌。24歲的「香港劍神」張家朗曾就讀英華書院及林大輝中學，他在林大輝中學讀至中四時退學，成為全職運動員，專注劍擊運動打出好成績。林大輝中學多年來出產不少運動精英，被譽為體壇健將搖籃。

今屆東奧港隊派出46人出戰，當中不少運動員出身名校，林大輝中學亦有4名校友出賽。該校校友參賽人數創新高，除了花劍代表張家朗外，還有乒乓球代表黃鎮廷、空手道代表劉慕裳及賽艇代表洪詠甄。林大輝中學校內掛上出戰東奧4名校友的宣傳橫額，早前也有師弟師妹拍攝影片支持港隊及校友。

張家朗曾讀林大輝中學

據知張家朗中一入讀直資男校英華書院，在英華過了兩年校園生活後，因要遷就練劍時間而轉校，約於中三至中四期間就讀林大輝中學，其後在中四時決定停學，全力投身全職劍擊運動員生涯。

▲ 張家朗曾獲母校林大輝中學「傑出運動員獎勵計劃」頒發獎金。圖右為林大輝。（林大輝中學網頁）

張家朗為港奪得東奧首面金牌，獲政府「精英運動員嘉許計劃」奧運個人金牌獎金500萬元，而林大輝中學基金亦向張家朗送贈逾250萬元。早在2018年，林大輝中學透過「傑出運動員獎勵計劃」，向校友頒發並11.4萬元獎金，支持他們在運動員路上奮鬥，當時張家朗是其中一名得獎者，獲頒3.6萬元的獎金。

直資學校盛產體壇精英

位於沙田的直資學校林大輝中學在2004年創校，一直重視學生的體育發展，並積極推動體育普及化、精英化和盛事化。該校校監林大輝曾任兩屆立法會議員，他重視香港體育發展，目前正擔任體育學院董事局主席。

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校方著重引發學生對各項運動的興趣，並安排專業教練培訓。此外，校內設有相應設施配合學生練習，例如室內暖水泳池、健身中心、體育館和小型足球場等。該校多年來盛產體壇精英，包括出戰今屆東奧的4名校友，以及港足球星歐陽耀冲、前單車世界冠軍郭灝霆、前英式桌球世青冠軍張家瑋等。

運動傑出成就入學加分

據中學概覽資料顯示，林大輝中學在收生要求方面，學業成績及時事常識佔30分；英文、中文或普通話語文能力及溝通技巧、操行及人際關係、學習態度及動機各佔20分；興趣及課外活動佔10分。另設額外分數，於運動、藝術、設計或科技有傑出成就加15分；家長或兄弟姊妹曾於或現於該就讀加5分。現時該校中一的學費是$33,000，中二至中六則為$28,320。

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責任編輯：王明芳