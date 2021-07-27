【怒火】甄子丹憶跟陳木勝最後合作　謝霆鋒發揮從影最奸一次

▲ 甄子丹在《怒火》文武兼備。

甄子丹與謝霆鋒自《龍虎門》後再度合作，在導演陳木勝遺作《怒火》中展開一場火拼生死戰；甄子丹和霆鋒亦憶起合作往事。

《怒火》是殿堂級動作導演陳木勝的遺作，子丹說：「由與陳導演合作拍攝劇集《精武門》，以至他看過我的《追龍》後，導演說非常喜歡我的演出，大家便開始談合作，一開始是在墨西哥拍攝的一個項目，但由於種種原因下變成現在的《怒火》； 由導演生前每天跟他談拍攝，至他離開後接手的每一刻的片段，也非常深刻。」

▲ 《怒火》全新海報。

子丹特別溫馨提示：「希望觀眾欣賞《怒火》時，也留意香港的警匪片，仍然是香港電影的皇牌！」

過往謝霆鋒也曾在陳木勝執導的《新少林寺》演過奸角，這次在《怒火》更進一步，墮進從影以來最奸悪的陰暗局面，有着令人心寒的「小丑」影子。

霆鋒笑言：「導演問，好人與壞人，你選那個？我說當然是壞人，因為好人難做！導演說，那就對了！」

▲ 霆鋒選擇演奸角。

為了將邱剛傲這個角色塑造得更有血有肉，從造型、動作以至演繹手法，霆鋒均貫注不少心血：「我覺得，肢體動作、拳腳功夫都是一種語言，只要看他走路、揮拳，你就會知道是這個人的動作，所以每個細節都必須要好好鑽研。」

雖然好一段長日子沒有接拍香港電影，Benny導演跟霆鋒的淵源永存，眼中的他暗藏一團火，繼續在光影裡盡情揮發。從當年《特警新人類》、《新警察故事》到《新少林寺》，在整個成長過程中，Benny導演就是縦容霆鋒任性、讓他瘋的其中一個導演。

▲ 《怒火》

在拍攝期間，Benny導演曾說過透過鏡頭，發現霆鋒在他的創作下，不經意乍現從影以來最奸的一次。《怒火》將於8月19日上畫。

