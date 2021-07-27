穆家駿轉戰微博投訴被起底　殃及民建聯領導李慧琼張國鈞

▲ 穆家駿關閉Facebook後，改在微博發帖祝賀張家朗奪金。（微博截圖）

民建聯成員穆家駿日前批評港隊羽毛球代表伍家朗日前以黑色球衣作賽，引起大批網民不滿並要求道歉，事後關閉Facebook帳號。他今早在微博發帖解釋關閉原因，指自己和未婚妻被人起底，擔心會有更多朋友受影響。

據聞，穆家駿本身不認為自己有錯，但多名建制派人士都指，身邊有不少藍絲都認為，奧運期間應全力為本港運動員打氣，相信無論藍黃絲都會為運動員的表現鼓舞，不認同將運動政治化。

港隊另一代表、劍搫運動員張家朗昨歷史性奪金，不少政界人士紛紛在社交平台祝賀，但日前在Facebook非常活躍的穆家駿，卻選擇在微博發帖。他在帖文提到自己近日被人圍政，自己和未婚妻的身份證號碼、電話和住址被公開，擔心會影響其他曾公開合照過的朋友，故暫時關閉Facebook、Instagram兩個平台。他又指，微博是國家管理下的平台，因此不用擔心。

雖然網民未能再在穆家駿的Facebook表達不滿，但就將憤怒轉到其他民建聯黨友身上，包括議員張國鈞和李慧琼等。其中，身兼該黨主席的李慧琼昨晚發帖文恭喜張家朗勇奪金牌時，就被不少人留言批評其黨友「拖運動員後腿」，又要求穆家駿和民建聯向伍家朗道歉，更有人諷刺穆家駿亦贏得「潛水金牌」。有民建聯中人指，對於李慧琼等領導層被波及並不意外，只是感到有點無奈。

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責任編輯：胡偉明