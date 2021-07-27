【港區國安法】涉勾結外國勢力危害國家安全等3罪　黎智英押後至10月12日再提訊

▲ 黎智英涉勾結外國勢力危害國家安全等共3罪續還押候訊。經濟日報資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英被指違反《港區國安法》，涉勾結外國勢力，協助李宇軒潛逃等，案件今（27日）於西九龍裁判法院提訊，國安法指定法官蘇惠德將案件押後至10月12日再作提訊日，屆時將進行交付程序，案件將轉介至高等法院審理，黎續還押候訊。

被告黎智英（73歲）被控3項控罪，包括勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反《港區國安法》第29(4)條。

另1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，則指黎於2020年7月1日至2021年2月15日，與李宇軒、陳梓華、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

至於串謀作出意圖妨礙司法公正的作為罪，則指黎於2020年7月某日至8月23日期間，與李宇軒、陳梓華及其他人串謀，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串行為，在李宇軒被香港警務處拘捕後協助他離開香港。

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記者：林欣樂