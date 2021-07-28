【保守奶奶】港女曾任畫室人體模特兒3年　遭未來奶奶勸分手：接受唔到新抱畀人睇蝕

▲ 一名港女曾任畫室人體模特兒，未來奶奶得知後感不滿。

老一輩思想較為保守，容易與年輕人起衝突。一名港女於畫室任人體模特兒3年，期間需展示身體供學生練習畫畫。未來奶奶得知後感不滿，要求她與兒子分手，更質問事主何以「為錢出賣身體」。港女強調人體模特兒屬正當職業，又指願意為男友辭去工作，但未來奶奶堅持要兩人分開。

任兼職人體模特兒3年

一名網民日前在Facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發文，指女性友人在新冠肺炎疫情前，曾任兼職人體模特兒3年，期間需展示身體讓學生進行素描、油畫及人體彩繪等。事主在工作期間認識男友，拍拖約半年，感情穩定。

未來奶奶看到兒子的畫作後，得知港女曾任人體模特兒，為此感到不滿。她傳訊息給未來新抱，明言「我唔係好想你同阿仔一齊」，指自己思想保守，難以接受「新抱畀人睇蝕晒」，更形容她的工作是「為錢出賣身體」。港女強調擔任模特兒「全部都係正經，對得住天地」，男友亦了解她的工作，經常參與畫畫練習。

未來奶奶堅持要兩人分手

事主續指，她在學時期因家中經濟狀況不佳，需要肩負養家責任，碰巧見畫室招聘人體模特兒，才去應徵，獲聘後每月收入約2萬元。為免未來奶奶介意，她提出推掉相關工作，可是男友母親堅持要兩人分開。幸好事主向男友反映時，男友表明與她站在同一陣線，不會因為受壓而分手。

帖文引來網民熱議，不少網民認為男友母親思想守舊：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：BB來了令「婆媳戰爭」升級 婚姻治療師分享「黃金法則」化解衝突

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳