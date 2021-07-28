  • 32°C
香港時間 : 2021728日 (週三) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保守奶奶】港女曾任畫室人體模特兒3年　遭未來奶奶勸分手：接受唔到新抱畀人睇蝕

親子 14:50 2021/07/28

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

一名港女曾任畫室人體模特兒，未來奶奶得知後感不滿。

老一輩思想較為保守，容易與年輕人起衝突。一名港女於畫室任人體模特兒3年，期間需展示身體供學生練習畫畫。未來奶奶得知後感不滿，要求她與兒子分手，更質問事主何以「為錢出賣身體」。港女強調人體模特兒屬正當職業，又指願意為男友辭去工作，但未來奶奶堅持要兩人分開。

任兼職人體模特兒3

一名網民日前在Facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發文，指女性友人在新冠肺炎疫情前，曾任兼職人體模特兒3年，期間需展示身體讓學生進行素描、油畫及人體彩繪等。事主在工作期間認識男友，拍拖約半年，感情穩定。

未來奶奶看到兒子的畫作後，得知港女曾任人體模特兒，為此感到不滿。她傳訊息給未來新抱，明言「我唔係好想你同阿仔一齊」，指自己思想保守，難以接受「新抱畀人睇蝕晒」，更形容她的工作是「為錢出賣身體」。港女強調擔任模特兒「全部都係正經，對得住天地」，男友亦了解她的工作，經常參與畫畫練習。

未來奶奶堅持要兩人分手

事主續指，她在學時期因家中經濟狀況不佳，需要肩負養家責任，碰巧見畫室招聘人體模特兒，才去應徵，獲聘後每月收入約2萬元。為免未來奶奶介意，她提出推掉相關工作，可是男友母親堅持要兩人分開。幸好事主向男友反映時，男友表明與她站在同一陣線，不會因為受壓而分手。

帖文引來網民熱議，不少網民認為男友母親思想守舊：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：BB來了令「婆媳戰爭」升級　 婚姻治療師分享「黃金法則」化解衝突

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【重男輕女】淚控生女遭丈夫奶奶嫌棄暴打　32歲人妻下肢癱瘓乳房受傷患抑鬱
12:31 2021/07/16
【重男輕女】淚控生女遭丈夫奶奶嫌棄暴打　32歲人妻下肢癱瘓乳房受傷患抑鬱
【婆媳不和】新抱數奶奶10宗罪　要求臨盆媳婦坐巴士逼食過期補品
14:29 2021/07/13
【婆媳不和】新抱數奶奶10宗罪　要求臨盆媳婦坐巴士逼食過期補品
【迷信長老】老爺要求擇時辰剖腹生B　新抱兩難︰唔想開刀有疤
13:23 2021/06/29
【迷信長老】老爺要求擇時辰剖腹生B　新抱兩難︰唔想開刀有疤

你可能感興趣

【重男輕女】淚控生女遭丈夫奶奶嫌棄暴打　32歲人妻下肢癱瘓乳房受傷患抑鬱
12:31 2021/07/16
【重男輕女】淚控生女遭丈夫奶奶嫌棄暴打　32歲人妻下肢癱瘓乳房受傷患抑鬱
【婆媳不和】新抱數奶奶10宗罪　要求臨盆媳婦坐巴士逼食過期補品
14:29 2021/07/13
【婆媳不和】新抱數奶奶10宗罪　要求臨盆媳婦坐巴士逼食過期補品
【迷信長老】老爺要求擇時辰剖腹生B　新抱兩難︰唔想開刀有疤
13:23 2021/06/29
【迷信長老】老爺要求擇時辰剖腹生B　新抱兩難︰唔想開刀有疤
婆媳關係 拍拖 分手 文娛藝術 Facebook群組 素描 兼職

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】