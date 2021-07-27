【治安情況】上半年整體罪案跌4.6%　117人涉違國安法被捕

警方公布今年上半年治安情況，整體罪案總數是30,871宗，較去年同期的32,345宗減少1,474宗（-4.6%）。暴力罪案則有4,653宗，增加146宗（+3.2%），整體罪案破案率，由32.1%上升至35.7%。警方指，整體罪案下跌由於行劫案大幅減少6成、爆竊案減少3成，其他罪行類別包括縱火、傷人及嚴重毆打、刑事毁壞案亦減少1成至4成不等，顯示治安情況維持平穩。然而，詐騙、性罪行、勒索、刑事恐嚇及警方主動打擊的罪行包括嚴重毒品、嚴重賭博及有組織賣淫罪行則錄得升幅。



行劫案較去年同期大幅減少119宗至67宗。其中42宗案件被偵破，破案率63%。爆竊案減少415宗至741宗，警方共偵破210多宗案件，拘捕210多人，破案率上升至29%。詐騙案由8,129宗增加至8,699宗，上升7%。升幅主要來自網上情緣騙案，損失金額超過2.8億元，上升1.6倍。雖然電話騙案較去年同期減少137宗至512宗，但涉及的損失金額仍然錄得1倍的升幅。



此外，警方留意到有騙徒向受害人發放虛假銀行電話短訊，受害人點擊連結進入虛假銀行網站後，按指示輸入銀行戶口名稱及密碼等資料，騙徒隨即轉走受害人戶口內存款。警方於今年3月搗破一個假冒銀行的詐騙集團，拘捕14人，涉及15宗騙案。「反詐騙協調中心」的「防騙易」熱線上半年勸止了超過280宗騙案的事主匯出騙款及成功攔截超過6億元的騙款。



性罪行方面，強姦案較去年同期上升至34宗，破案率為97%，當中只有一宗涉及陌生人，並已被偵破。非禮案上升69%至483宗，破案率為78%。受害人在網上認識疑犯後被性侵犯，包括強姦及非禮的案件有20宗，增加接近67%。警方會繼續留意性罪行趨勢，聯同各持分者進行針對性的宣傳教育。



2021年上半年錄得10宗兇殺案，較去年同期增加五宗，全部案件已被偵破。當中8宗兇殺案涉及家庭或親屬間的暴力。勒索案有707宗，較去年同期增加334宗，上升89.5%。升幅主要來自裸聊勒索案件，共493宗，比去年同期增加287宗。相信與疫情期間，更多人使用網上聊天和交友軟件有關。



嚴重毒品罪行共756宗，較去年同期增加305宗，上升67.6%。檢獲的毒品包括可卡因、氯胺酮、大麻及海洛英數量有上升趨勢，與警方進行多個成功的打擊行動有關，當中包括警方偵破歷年最大宗販運氯胺酮案件及最大宗販運可卡因案件，分別檢獲682公斤氯胺酮及706公斤可卡因。



有關非法入境趨勢方面，2021年上半年，警方聯同其他執法部門共拘捕721名內地及521名非華裔非法入境者，較2020年同期分別上升超過4倍及5%，其中，內地非法入境者數字飆升，相信因疫情期間實施的入境管制措施有關，以致他們以偷渡的方式來港從事非法勞工或賣淫活動。



另外，2021年上半年因干犯刑事罪行而被捕的青少年（10至20歲）有1,519人，減少787人。雖然整體被捕青少年的人數下跌，但干犯嚴重毒品罪行（224人，+89人，上升65.9%）、刑事毀壞（194人，+47人，上升32%），以及與三合會相關罪行（368人，+37人，上升11.2%）而被捕的青少年則錄得升幅。此外，亦有數宗青少年欺凌案件，當中涉及暴力及人身傷害。



香港國安法執法情況，截至2021年6月30日，警方共拘捕117人，涉嫌「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國勢力」、「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」，部分人亦涉嫌「發表煽動文字」、「欺詐」、「洗黑錢」等被捕，當中64人已被檢控。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒