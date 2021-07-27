【東京奧運】台灣乒乓球手承襲教練媽媽　成立球館練波兼收養流浪狗

▲ 台灣運動員莊智淵承襲教練媽媽，熱愛打乒乓球及關注流浪動物。

今屆東京奧運賽事進行得如火如荼，來自世界各地的運動員都投入賽事望發揮佳績，台灣有名乒乓球選手莊智淵日前勝過香港選手黃鎮廷，晉身乒乓球男單16強。莊智淵在東奧時，不忙心繫兒子及毛小孩，希望兒子及汪星人在遠方看著他比賽、支持他。

綜合台媒報道，40歲的莊智淵有台灣「乒乓球教父」之稱，他出身自運動世家，媽媽李貴美是前乒乓球台灣代表，而爸爸莊漢傑及哥哥莊智雄也是乒乓球好手。2008年，莊氏一家成立了具備國際級設施的運動館，可以練波兼教波，全家總動員培訓莊家班。

▲ 40歲的莊智淵有台灣「乒乓球教父」之稱。（圖片來源︰AFP）

媽媽擔任兒子教練

媽媽李貴美影響兒子深遠，擔任莊智淵的教練，扶持他邁向運動員之路外，更與他一起關注流浪動物。在莊智淵facebook專頁，今日（26日）更新他出征東奧的消息外，更提及他的兒子及毛孩子。為人父的莊智淵表示︰

弟弟及汪星來的小孩們，要記住爸爸怕周球（打乒乓球）的樣子！

▲ 莊智淵的兒子看電視支持爸爸比賽。（圖片︰莊智淵facebook）

出征奧運掛念毛孩子

標籤Hashtag加了「關注辛苦照顧流浪毛孩的公益團體及愛媽愛爸家園」，並附有「有大家的加油很暖心」，指「今晚（27日）8點30對手很強需背水一戰」。早一則於星期日（25日）帖文中，同樣交代東奧情況外，亦不忙呼籲領養代替購買，領養不棄養。

在奧運首戰後仍心繫家中已老邁多病、曾經流浪的毛小孩們，請大家多多支持台灣各地關懷流浪毛小孩的公益團體，及辛苦照顧貓狗園的愛媽愛爸們。

▲ 莊智淵充滿愛心，關注社區流浪狗的問題。（圖片︰莊智淵facebook）

球館內收養流浪犬

莊氏一家關注流浪動物之因，是由2006年飼養名為「莊阿迪」小狗開始。莊智淵表示當時媽媽怕動物，可是養阿迪開始有大改變，更在運動館內收養流浪犬。

原本慈悲心就滿滿的家母，也因為養了你（阿迪），會開始注意外頭流浪的毛小孩，因此陸續收編了10幾位身體不是很好或被丟棄的幼幼們在智淵乒乓運動館生活，外頭餵養的更是數以百計。

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眼見媽媽支援流浪動物，莊智淵亦加入做義工。之前完成比賽，莊智淵第一時間打電話回家，關心家中養的流浪狗，了解牠們有否吃飽、看醫生等。直至今年東奧第5度出征奧運晉身16強，莊智淵仍很掛念家中的毛小孩，愛心滿滿。

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責任編輯：王明芳