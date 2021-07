新型降膽固醇藥物 PCSK9 抑制劑　有效控醇起效快

心臟病是香港常見的致命疾病之一¹,而高膽固醇正是誘發心血管疾病的主要高危因素²。根據2017年衛生署公佈的人口健康調查,平均每兩個香港人,就有一人有高膽固醇問題³。而降低壞膽固醇水平,能減低患上心血管疾病的風險⁴,所以歐美心臟協會亦提倡壞膽固醇水平應是越低越好³,⁴。因此,控制壞膽固醇水平對每個人都攸關重要。



對於高膽固醇患者,醫生通常處方的降膽固醇藥物是他汀類藥物(Statins) ⁵。此類藥物能抑制肝臟製造膽固醇,降低血液的壞膽固醇水平⁵。雖然他汀類藥物一般均屬安全,但仍有些人會出現他汀不耐受反應,亦有部分人士在服用最高劑量後,未能將壞膽固醇降至理想水平⁶,⁷。對於這些情況,醫生會有甚麼建議呢?

突破性降膽固醇藥物 PCSK9 抑制劑



心臟科專科醫生紀寬樂表示:「現時有一種突破性降膽固醇藥物,稱為 PCSK9 抑制劑,它是一種生物製劑藥物⁶。」

相較其他降膽固醇藥物, PCSK9 抑制劑的突破之處在於針對肝臟的特性,阻止 PCSK9 蛋白與低密度脂蛋白受體 LDLR 結合,令 LDLR 可重回肝細胞表面清除更多壞膽固醇,從而降低壞膽固醇水平⁸。

PCSK9 抑制劑有效控醇 起效快

紀醫生指出:「比起現今其他二線藥物, PCSK9 抑制劑的降膽固醇藥效更強⁴!」患者每兩星期以自助注射器及簡單步驟注射一次 PCSK9 抑制劑⁴,⁶,快至兩星期,便能穩定地降低壞膽固醇水平⁶。若患者同時使用PCSK9 抑制劑、他汀類類藥物及膽固醇吸收抑制劑,更能有效地將原來的壞膽固醇水平降低 85% ⁴。



紀醫生續稱:「有數據指, PCSK9 抑制劑能減低壞膽固醇積聚在血管內壁形成斑塊的情況⁹。」研究顯示,若患者持續使用 PCSK9 抑制劑超過一年,更能降低兩成出現心腦血管事件的機會¹⁰。



另外,紀醫生亦提及:「患者收到身體檢測報告後,除了留意壞膽固醇水平,亦可留意近年的新興指標——脂蛋白 a [Lp(a)] ⁴。」研究指出,降低脂蛋白 a [Lp(a)] 水平,與減低患上動脈粥樣硬化的風險有密切關係⁴。除此以外,也有研究提出,一些 PCSK9 抑制劑亦能有助降低脂蛋白 a [Lp(a)] 水平⁹。因此, PCSK9 抑制劑除了能有效地控制壞膽固醇水平,亦有其他好處⁶,⁹⁻¹¹。

PCSK9 抑制劑:急需控醇患者與他汀不耐受人士福音



根據美國心臟協會指引,家族性遺傳高膽固醇患者及高危的心血管患者的壞膽固醇目標水平應在 1.8 mmol/L 以下,以減低患上心血管疾病風險⁵。



紀醫生直言:「即使這些患者堅持戒口、做運動,以及服用最高劑量的他汀類藥物,亦未必能將壞膽固醇水平控制至目標水平⁴,⁷。」紀醫生表示不論患者在心血管疾病評估中屬高風險,抑或服用最高劑量他汀類藥物後,仍未能將壞膽固醇降至目標水平,這些患者都急需控制壞膽固醇水平,以避免往後出現各種心腦血管併發症,如心臟病發或中風等⁴,醫生或會加上 PCSK9 抑制劑,以更有效地降低壞膽固醇水平,從而減低患上心血管疾病的風險⁴,¹⁰。



同時,紀醫生表示,根據國際指引,對於部分他汀不耐受人士,醫生可轉用較強藥效的 PCSK9 抑制劑,幫助患者在短時間內把壞膽固醇降至理想水平⁴,⁶。如對 PCSK 9 抑制劑有任何疑問,應向醫生作進一步查詢。

控醇小貼士



控制壞膽固醇水平是降低心血管疾病的重要一環⁴。高風險人士除了依時服用降膽固醇藥物外,也應培養良好的日常生活習慣,將壞膽固醇控制至理想目標⁴:

定期檢查膽固醇水平,了解身體狀況

健康飲食,減少高油、高鹽、高糖食品,包括煎炸或烘焙類食物

恆常運動,減少壞膽固醇水平,以及增加好膽固醇水平

戒煙

資訊由紀寬樂醫生提供

為鼓勵市民認識健康資訊,本文章由安進香港支持製作

HK-06777-REP-2021-JUL



Reference:

1. Non-Communicable Diseases Watch September 2018 - Overview of Cardiovascular Diseases. http://www.chp.gov.hk (2018).

2. Yusuf, P. S. et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): Case-control study. Lancet 364, 937–952 (2004).

3. Department of Health. Announcement of key findings of the Second Population Health Survey (2014-15).

4. Mach, F. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European Heart Journal 41, 111–188 (2020).

5. Grundy, S. M. et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 139, e1082–e1143 (2019).

6. Cicero, A., Colletti, A. & Borghi, C. Profile of evolocumab and its potential in the treatment of hyperlipidemia. Drug Design, Development and Therapy (2015) doi:10.2147/DDDT.S67498.

7. FH Treatment. The FH Foundation https://thefhfoundation.org/fh-treatments.

8. Lin, X.-L., Xiao, L.-L., Tang, Z.-H., Jiang, Z.-S. & Liu, M.-H. Role of PCSK9 in lipid metabolism and atherosclerosis. Biomedicine & Pharmacotherapy 104, 36–44 (2018).

9. Koren, M. J. et al. Long-Term Efficacy and Safety of Evolocumab in Patients With Hypercholesterolemia. Journal of the American College of Cardiology 74, 2132–2146 (2019).

10. Sabatine, M. S. et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. New England Journal of Medicine 376, 1713–1722 (2017).

11. Nicholls, S. J. et al. Effect of Evolocumab on Coronary Plaque Composition. Journal of the American College of Cardiology 72, 2012–2021 (2018).