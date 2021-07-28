【ADHD】兒子患專注力不足兼讀寫障礙　中醫治療3個月考試由包尾躍升30名

▲ 一名少年患有專注力不足兼讀寫障礙，經中醫治療後成績有所躍進。

專注力不足及過度活躍症（ADHD）甚為常見，蘇安莎中醫診所註冊中醫師孫頴儀近日分享一宗病例：一名持續來保健的女病人，在就診過程中提及自己有一位正值青春期的兒子，自小患有專注力不足及讀寫障礙問題。女病人亦因擔心兒子情況，終日不能安睡。於是，孫醫師就建議女病人下次帶同兒子來就診，用中藥及針灸幫手。

原來，女病人的兒子由小學開始已經常進出醫院專科診所，亦試過不少西藥療程。可惜，症狀不只沒有改善，甚至出現藥物副作用，包括頭暈頭痛、胃痛、食不下咽等。所以，兒子升中後無再看任何醫生。

孫醫師了解情況後，決定用頭皮針療法去幫助病人的兒子改善情況，期間需要每星期針灸2至3次，同時配合中藥。經過3個月針藥治療，病人兒子稱覺得自己上堂及溫書時變得集中，媽媽亦說兒子會主動坐好看中文書，末期考試成績由最尾幾個，升前大約30多名，最終順利升班！

病人的兒子現時繼續每個月定期覆診1至2次，作為保健及保持療效。而媽媽的失眠情況亦越來越少，焦慮明顯減少，覆診時變得笑容燦爛。

專注力不足

「專注力失調及過度活躍症」，英文Attention Deficit and/Hyperactivity Disorder (ADHD)，從西醫角度可分為3類：

1. 專注力不足型：

比同齡人較難維持專注力，容易受周圍環境影響而分心，難以按照指示做事。一般來說，他們做事缺乏條理、比較善忘、常欠帶或遺失物件。

2. 過動型：

此類患者活動量較高，經常離開座位、或在座位內扭動身體，難以保持安坐；說話較多，難以安靜地進行活動；欠耐性、難以排隊或輪候，亦喜歡插嘴或搶著回答問題。

3. 上述兩種的綜合型

ADHD 症狀通常由童年開始出現，會使學童難以專心上課或做功課，亦會令他們在社交上容易與朋友起衝突。這些症狀大部分會持續到成年，繼而影響工作表現及日常生活。

頭皮針與ADHD

中醫內科古藉中的「五遲」病，指各類小兒發育遲緩，當中就有提及使用頭皮針治療，對改善小兒腦病有顯著效果。現代臨床研究亦指出，頭皮針對治療小兒腦病有以下明顯療效：

1. 減少衝動和行為異常

2. 提高記憶力與智力水準

3. 提升專注力及社交能力

4. 明顯增加與別人的眼神交流

普遍認為，ADHD患者的大腦「額葉」部分比較弱，所以影響他們的專注力及認知執行力。臨床研究發現，頭皮針中所謂「額六針」的一組前額穴位，有刺激大腦「額葉」、改善額葉周圍血液循環、加快神經衝動傳導的作用。中醫角度上，這組穴位亦有醒腦、安神作用，有鎮定情緒、幫助入眠效果。

小朋友可以針灸嗎？

以2歲幼童而言，由於顱骨已經完全閉合，所以大腦有非常堅硬的顱骨保護著，頭皮針是十分安全。而頭皮針所使用的穴位附近，亦沒有主要神經幹或主要血管，所以不會出現神經或血管損傷。

要留意，由於頭皮的微絲血管較多，針到微絲血管而針口稍為出血是十分正常及常見，起針後按壓一下就會止血。

頭皮針一般使用 0.15mm 幼針，暫時大部分小朋友都接受到，如果到時小朋友真的配合不到，亦可以轉為小兒推拿的治療方法去輪助！

中藥治療 ADHD 體質

孫醫師根據臨床經驗及近代文獻研究，總括出ADHD有以下分型：

1. 腎陰不足，肝陽偏旺

2. 心脾氣虛

3. 脾胃濕熱，痰火擾心

孫醫師臨床經驗發現，透過處方中藥調整 ADHD 患者體質，可以有效鎮靜情緒、提高集中力、讓患者更易入睡。同步配合頭皮針去刺激腦部功能，2種治療合併下，效果相得益彰。

▲ 蘇安莎中醫診所註冊中醫師孫頴儀。

文章獲蘇安莎中醫診所授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋