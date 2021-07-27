  • 32°C
香港時間 : 2021727日 (週二) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【民意調查】林鄭月娥評分微升0.6分　市民對港府滿意度增2個百分點

政治 18:06 2021/07/27

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

特首林鄭月娥最新評分為34.7分。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究計劃本月中隨機電話訪問1,000名香港居民，發現特首林鄭月娥的評分為34.7分，支持率淨值為負48%，與本月初數字相若；港府滿意度淨值則為負34%，上升2個百分點。

林鄭月娥的評分微升0.6分至34.7分，創2019年6月以來新高，當中有39%受訪者給予0分；最新支持率維持20%，反對率微升1個百分點至68%，支持率淨值為負48%。

特區政府民望方面，滿意率淨值略升2個百分點至負34%，當中維持約24%受訪者表示滿意，而表明不滿意的由上月底的60%，下跌至58%。至於對港府的信任程度淨值則升6個百分點至負12%，創2019年1月以來新高。

今次調查同時問及市民對社會狀況的評價，其中對於政治狀況的最新滿意淨值，由上月底的負41%，顯著上升11個百分點至負30%，創2011年12月以來新高；經濟狀況滿意淨值亦上升5個百分點，最新為負33%；至於民生狀況滿意淨值則維持負36%。

此外，民情指數亦上升4點至81.1，其中政評數值上升2點至75.7，而社評數值則上升5.1點至83.3，三項數值同創2019年6月以來新高。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

相關文章

林鄭評分微跌至30.4分　陳茂波錄35.1分為三司最高
17:01 2021/05/11
林鄭評分微跌至30.4分　陳茂波錄35.1分為三司最高
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
16:31 2021/06/29
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
【官員民望】林鄭錄34分為反修例風波以來新高　陳茂波43.5分創18年2月新高
16:03 2021/07/13
【官員民望】林鄭錄34分為反修例風波以來新高　陳茂波43.5分創18年2月新高

你可能感興趣

林鄭評分微跌至30.4分　陳茂波錄35.1分為三司最高
17:01 2021/05/11
林鄭評分微跌至30.4分　陳茂波錄35.1分為三司最高
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
16:31 2021/06/29
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
【官員民望】林鄭錄34分為反修例風波以來新高　陳茂波43.5分創18年2月新高
16:03 2021/07/13
【官員民望】林鄭錄34分為反修例風波以來新高　陳茂波43.5分創18年2月新高
經濟狀況 香港 林鄭月娥 民意調查 政治

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】