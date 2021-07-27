【民意調查】林鄭月娥評分微升0.6分　市民對港府滿意度增2個百分點

▲ 特首林鄭月娥最新評分為34.7分。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究計劃本月中隨機電話訪問1,000名香港居民，發現特首林鄭月娥的評分為34.7分，支持率淨值為負48%，與本月初數字相若；港府滿意度淨值則為負34%，上升2個百分點。

林鄭月娥的評分微升0.6分至34.7分，創2019年6月以來新高，當中有39%受訪者給予0分；最新支持率維持20%，反對率微升1個百分點至68%，支持率淨值為負48%。

特區政府民望方面，滿意率淨值略升2個百分點至負34%，當中維持約24%受訪者表示滿意，而表明不滿意的由上月底的60%，下跌至58%。至於對港府的信任程度淨值則升6個百分點至負12%，創2019年1月以來新高。

今次調查同時問及市民對社會狀況的評價，其中對於政治狀況的最新滿意淨值，由上月底的負41%，顯著上升11個百分點至負30%，創2011年12月以來新高；經濟狀況滿意淨值亦上升5個百分點，最新為負33%；至於民生狀況滿意淨值則維持負36%。

此外，民情指數亦上升4點至81.1，其中政評數值上升2點至75.7，而社評數值則上升5.1點至83.3，三項數值同創2019年6月以來新高。

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責任編輯：胡偉明