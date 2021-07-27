【旅業冰封】工會稱1,000間旅行社零生意　促政府再次資助從業員

▲ 多個旅遊業工會今日（27日）召開記者會，指有近三分之二旅行社完全零生意，希望政府加強支援。（香港旅遊業僱員總會提供圖片）

新冠肺炎疫情持續一年半，世界各地往來仍受諸多限制，旅遊業處於冰封狀態。多個旅遊業工會今日（27日）召開記者會，指有近三分之二旅行社完全零生意，「綠色本地遊」計劃及「疫苗中心」工作只是杯水車薪，希望政府再次資助從業員、增加更多臨時職位及增加再培訓局「特別.愛增值」課程配額，讓無工開的從業員進修。

工聯會屬會香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、香港旅遊業導師協會今日舉行記者會。香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠表示，現時本港有1600多間旅行社，其中只有500多間做本地團，有1000多間完全零生意，令僱員長放無薪假，只有部分導遊、領隊有零星的本地團，約2萬個從業員掙扎求存。政府推出的「綠色本地遊」計劃及「疫苗中心」工作只是杯水車薪且無以為繼，疫情反覆致通關無期，將令行業及從業員更加難以生存下去。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺表示，政府在2月份已停止資助業界，雖然政府推出「本地遊」及「郵輪公海遊」等，但對業界經營及從業員生計幫助不大，疫情反覆也使行業復甦遙遙無期。

工會表示，將去信向特首提出建議，希望重新啟動特別行業支援基金，支援旅行社及從業員，為從業員度身定做一些臨時職位，如「綠色旅遊大使」等工作，助從業員度過難關；延長「社區疫苗接種中心」的開放日期三個月至12月，令部分從業員可以繼續有工做；並增加「特別.愛增值」課程的配額，讓從業員有機會繼續進修。

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記者：徐紹軒