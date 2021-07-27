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【疫苗接種】港府周四起推疫苗中心即日籌　有長者指會考慮接種

社會 18:22 2021/07/27

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24間疫苗接種中心本周四起，將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（陳永康攝）

港府今日(27日)公布，24間疫苗接種中心本周四起，將向70歲或以上的長者派發「即日籌」，每日合共派發約4,600個「即日籌」，稍後亦會考慮將「即日籌」推展至60歲或以上人士。詳情請見【下一頁

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有長者認為無需預約可接種，會考慮前往接種，亦有長者形容自己健康，無需要注射疫苗。年約80歲的吳婆婆稱，留意到新聞長者可以不用預約接種疫苗，自己正在考慮中， 對於接種疫苗可抽獎自己不會貪，為自己及他人健康著想才會考慮接種。

居葵興的84歲蘇伯伯為深水埗福華街魚用品店東，亦是尿酸痛風長期病患者，他稱服藥已可以控制，覺得自己現時很健康，沒有需要注射疫苗，亦擔心注射疫苗有副作用，擔心反而影響自己健康，對於推廣抽獎樓宇亦不會貪，希望自己健健康康繼續生活，多一事不如少一事。

70多歲的簡婆婆已接種兩針疫苗，在6月頭至7月已經接種兩劑疫苗，由家人陪同下到接種中心接種，認為為己為人應該接種疫苗， 不論有否抽獎也應盡自己本份，而自己對國產疫苗有信心，所以選擇科興疫苗接種。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：黃傑偉

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