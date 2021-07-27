【死因研訊】越野山賽參賽者失蹤後喪命　參賽者稱走錯路曾遇見死者顯得神情恍惚

▲ 其中1名參賽者陳家傑今於死因庭作供。林欣樂攝

32歲男文員參加越野山賽期間失聯，其屍體其後被發現在九肚山山坡，死因研訊今（27日）午續。賽事協辦員供稱，需待工作人員搜索參賽者是否在賽路上受傷或昏倒後才報警。其中1名參加者供稱，他當時走錯路及上樓梯後，曾在1個水龍頭前見過死者正在喝水，他形容死者神情恍惚，似乎不夠補給，及後死者起行並超越他的位置。

死者為郭遠雄（32歲），於2019年9月8日參加「Cam2 Sport 23.1 越野山賽 Kill標王」期間失蹤，其屍體2天後在九肚山山坡被發現。

賽事協辦員譚圳烽繼續作供稱，他於約下午4時50分，即賽事完結後報警，譚解釋是想等待「掃尾隊」在賽路上完成搜索才決定，認為或有參賽者在中途受傷、昏倒、或坐在路旁休息，所以不確定是否失蹤便不會報警。被問到若有人走錯路會如何處理，譚表示大會曾指示參加者以手機輸入主辦方提供的GPS，但沒有強制參加者跑山時必須攜帶手機。

其中1名參加者馮錫熹供稱，她並不知道當日有酷熱天氣警告。他跑至桂地新村一帶的1個分岔口時，因看見右邊樓梯上有1名女子，故跑上樓梯，並沒有走向左邊的分岔路，之後回想才知道那人或是村民。馮指及後在途中仍看見橙色色帶，並曾遇見另外2人，再跑至無路可走的草叢才知道走錯路，並自行走出市區退出賽事。

另1名走錯路的參加者陳家傑則供稱，他同意該分岔路應該增設更多指示，他憶述當時走錯路及上樓梯後，曾在1個水龍頭前見過死者在喝水，他形容死者神情恍惚，似乎不夠補給，及後死者起行並超越他的位置。

陳又指，當時聽到馮提及看見到橙色色帶，但後來覺得參賽者不多，故折返分岔口找到主賽路，返回主辦方設的桂地新村檢測站。陳指隨即告知職員與另外2人走錯路。研訊明（28日）續。

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記者：林欣樂